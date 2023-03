Julieta y Coti se volvieron a enfrentar y se cruzaron en vivo durante Gran Hermano 2022

"¿Te hablo desde el corazón, qué te voy a envidiar yo?, era un juego, y cuándo hice esa jugada sentí que se había armado un grupo y tenía que hacer que se pongan en contra de Nacho", comenzó Coti sobre su jugada.

"Sabía que Juli no iba a caer a placa si no era por mis votos, fue mi juego", sumó.

"Todo lo que acabas de decir me parece demasiado rebuscado, te hiciste la jugadora del año y no te salió, eso fue traición. No todo se justifica por ser un juego", cerró Juli.

Julieta Poggio y Coti Romero se reconciliaron en la final Gran Hermano 2022: el video del inesperado abrazo

La final de Gran Hermano 2022 (Telefe) tuvo una conclusión a todo trapo, donde Marcos Ginocchio se coronó campeón, Nacho Castañares logró el segundo puesto y Julieta Poggio consiguió el tercer puesto. Y fue en el marco de semejante alegría en el que decidió dejar atrás viejas rencillas, sobre todo con Coti Romero a quien no le había perdonado su traición.

Lo cierto es que durante la transmisión en vivo de la definición del reality que logró una audiencia récord para la televisión actual, 28.5 puntos de rating, la correntina aprovechó uno de los cortes para acercarse a Julieta y buscar hacer las paces con una de las tres ganadores de Gran Hermano.

Un video grabado desde la tribuna del estudio donde se emitió el programa, registró el momento en el que Romero y Poggio se abrazaron sin rencor alguno por las peleas entre ellas durante la competencia dentro de la casa.

Recordemos que Coti y Disney se llevaban bien dentro del juego, hasta el momento en que un grito del exterior la alertó que la correntina le había hecho la espontánea a ella y a Daniela Celis. Motivo más que suficiente para Poggio para considerarla desleal.

En tanto, anoche con el juego finalizado y con el tercer puesto logrado por Julieta, las chicas hicieron las paces y así lo hizo saber Romero desde sus Instagram Stories quien subió una foto junto a su ex enemiga, imagen que fue reposteada por la cuenta de Juli si bien todavía su cuenta sigue a cargo de su familia, pero dejando en claro que ambas comprendieron que sólo se trababa de un juego.