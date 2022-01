Justina Bustos relató cómo fueron los 33 días que estuvo "presa" en África por contagiarse de coronavirus

justina.jpg

“Te tienen miedo”, contó y agregó: “Sola en el paraíso”. “Al principio estás acompañada, tratas de olvidar que estás encerrada, que no podes salir e, incluso, que nadie te trata como una persona”, contó la Justina Bustos.

“Bailás, te olvidas, rezas, te acordas y te levantas pensando en ‘mañana quizás me vaya’. Pero mañana te vuelven a decir mañana y así te vas quedando sola en un hospital que se va vaciando”, dijo en un documental de los momentos de esa internación que recopiló una vez que salió.

“Desde el momento uno me pareció surrealista. Estar encerrada en una isla, en un hospital, con mujeres que tenían una historia muy particular de vida. Inconscientemente registré todo para tener una actividad ahí dentro y no estar sola pensando”, indicó.

“Trata de la soledad. Es un documental de la vida donde se muestra la desilusión, la ilusión y la fragilidad de las cosas. Como el miedo nos paraliza”, dijo la actriz que busca productores asociados para lanzar ese material.

Justina Bustos estuvo el martes invitada a Los Mammones, América, y brindó detalles de su fuerte experiencia con el covid cuando pasó más de un mes en un hospital público de la Isla Mauricio, África, donde viajó por trabajo.

“Nosotros fuimos a filmar una película, con un montón de presupuesto, a la Isla Mauricio, que es un lugar paradisíaco en África. Fuimos dos veces: la primera vez todavía no había llegado el covid. Cuando llega, tuvimos que huir, yo volví a Argentina, bien", comenzó la actriz.

Y siguió: "Después, volvimos en medio de la pandemia, el año pasado en septiembre: se abrió la isla para dos aviones y uno de ellos, éramos nosotros: todos el elenco de la película”.

“Yo salgo de París, con un covid negativo, llego a Mauricio, piqui piqui, me hisopan, y al otro día me buscan: positivo”, remarcó Bustos.

“Me sacan de donde estoy, de repente. Lo hace toda una gente toda vestida de blanco y me llevan al hospital público de Mauricio. Que no está en las mejores condiciones, para nada”, señaló Justina.

Y comentó cómo fue ese dramático ingreso a la sala del hospital: “Ahí dije: ‘Bueno, está bien, me la banco, saldré a los 15 días’. La primera noche cae una mujer de la India, así como en la penumbra. Y digo: ‘¿Qué hace esta mujer?’. Yo pensé que no estaba infectada. Y esta mujer, viene, se sienta en una cama y me dice: ‘Estamos en las manos de Dios’”

“En ese momento de soledad, la miré y dije: ‘Bueno, genial compartir esta experiencia con ella’. Parecía muy buena esta mujer. Después terminó siendo Sarita y compartimos 25 días juntas. A mí me seguía dando positivo, era testeada cada tres días”, reveló la artista.

Y puntualizó: “Yo no tenía síntomas, ya tenía anticuerpos, estaba perfecta. Tenía muchísimo miedo, no nos trataban, directamente. El equipo médico cambiaba cada semana, no había una relación con ellos”.