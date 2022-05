Karina Jelinek entró a El hotel de los famosos y le contó todo sobre su bebé a Majo Martino

Y tras confirmar que el bebé está en camino, Karina Jelinek le aseguró a Majo que cumplirá su sueño y le confesó "Necesito armar mi familia. No me voy a sentir más sola. Voy a estar bien, ¿entendés? Tener alguien a quién cuidar, a quién proteger".

jelinek martino 1.jpg Karina Jelinek le pidió a Majo Martino que sea la madrina de su bebé en camino en el reality El hotel de los famosos (El Trece).

En tanto, en medio de la charla de amigas, la modelo sorprendió a Martino preguntándole "¿Vas a ser la madrina, amore?"; obteniendo como respuesta un "Ay, me encantaría", en medio de abrazos de emoción y una sincera declaración por parte de Karina sobre sus planes a futuro: "Yo quisiera adoptar, tener hijos, tener animales que no tengan dónde ir, o sea, rescatar animales, vivir así, formar mi familia de esa manera".

Embed

Karina Jelinek confirmó la noticia más esperada

Desde hace un tiempo que Karina Jelinek viene intentando cumplir su sueño: convertirse en madre. Sin embargo, una suerte de malos momentos casi la hacen no poder lograrlo, como cuando un amigo se quedó con todos sus ahorros con los que pagaría el alquiler de vientre, unos 200 mil dólares que había guardado en su caja de seguridad.

Mientras le inicia el juicio por estafa a esa personas, Karina celebró en nuestro país su cumpleaños número 41, y confirmó la feliz noticia: se viene un bebito.

Karina Jelinek

"Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está", contó Karina Jelinek en un móvil con Socios del espectáculo.

Si bien no dio detalles, todo da a entender que es por el alquiler de vientre en los Estados Unidos. "Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quiero engordar. Son personas ignorantes y comentarios tontos, cuando no saben de mí ni del por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver el físico", contó Karina explicando por qué ella no gesta al bebé.