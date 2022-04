Karina Jelinek confirmó quién será el padrino de su bebé

image.png

"Vas a ser el padrino del hijo de Kari Jelinek, ¿es verdad eso?", le consultaron a Freijo en Instagram A lo que respondió: "Eso me prometió y yo acepté feliz porque ama a los niños y hace mucho tiempo hablamos del tema y creo que falta menos. Igual pregúntenle a ella. ¿Voy a ser el padrino @karijelinek?".

Karina, lejos de jugar al misterio, compartió esa historia y agregó segura: "Siiii", confirmando que efectivamente será el padrino.

Foto: GROSBYGROUP

Karina Jelinek confirmó la noticia más esperada

Karina Jelinek confirmó en charla con el programa Socios del espectáculo que será mamá tras cumplir hace poco 41 años: "Ya está, viene en camino, no quiero hablar mucho hasta que no se concrete, es algo muy personal, pero ya está", contó la morocha.

Y si bien no dio detalles, todo da a entender que es por el alquiler de vientre en los Estados Unidos. "Algunas personas dijeron que no quería tenerlo porque no quiero engordar. Son personas ignorantes y comentarios tontos, cuando no saben de mí ni del por qué. Conozco a personas y amigas que tuvieron más de 5 hijos y están bien, no tiene nada que ver el físico", argumentó.