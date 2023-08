Karina Jelinek vendió su anillo de compromiso por una suma millonaria para concretar un sueño

Karina precisó que quiere viajar, pero no dio a conocer el objetivo detrás de todo: “No puedo decirles nada en este momento, pero va a cambiar parte de mi vida. Algo malo, de lo que me quiero deshacer se va a convertir en lo más importante de mi vida. Estoy contenta y emocionada”.

La tasadora se mostró asombrada por las características del anillo. “Las piedras son brillantes, talla completa. Ese es el corte de la piedra. Está muy lindo. Todo trabajado. Un trabajo de orfebrería increíble ”, destacó.

Finalmente, la tasadora le hizo una oferta a la modelo. ¿Cuánto le ofrecieron? 7 millones de pesos. "¿En serio? ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer, cara de sorpresa! Gracias!", exclamó Jelinek.

Tras su inolvidable blooper electoral, Karina Jelinek no pudo votar en las PASO 2023: los detalles

Corría el año 2013. Era octubre, había elecciones nacionales. Karina Jelinek tuvo la intención de ir a votar, pero llegó tarde. La puerta de la escuela ya estaba cerrada. El horario para sufragar es de 8 a 18, pero la modelo no logró llegar a tiempo porque estaba trabajando en una producción.

Una cámara de Canal 9 retrató el divertido momento en el que la influencer se agarró de la reja y empezó a gritar para que la dejaran pasar.

"¡Vengo de una producción, please, ábranme!", gritó Jelinek. La notera de Telenueve le dijo que la escuela ya había cerrado y ella le respondió: "Pará, no me metas el micrófono, estoy hablando". Mientras movía las rejas con fuerza, la modelo continuó gritando: "¡Ey, please, abran que quiero votar!".

"Está cerrada la escuela, hasta las seis se puede votar", le informó la cronista. Y ahí, enojadísima, le contestó: "Y bueno, ¿qué querés que te responda? Recién termino una producción yo. Sabía el horario, no me tomes de pel..., estaba trabajando igual que vos".

Días atrás, la modelo tampoco participó de las elecciones (las PASO 2023) porque se encuentra en el Caribe cumpliendo con otra producción de fotos.