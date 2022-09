Karina La Princesita habló de su crisis y reconciliación con Nico Furman: "A veces pasan cosas"

“Estoy muy contenta y emocionada con este nuevo proyecto. Un programa apuntado a la diversión donde toda la familia la va a pasar genial. Me motiva cumplir el rol de investigadora, el cual creo que voy a hacer muy bien ya que soy bastante pilla y muy observadora”, señaló la cantante en diálogo con PrimiciasYa, donde pondrá toda su espontaneidad y picardía a la hora de juzgar y especular sobre la identidad de los competidores.

Con la conducción de Natalia Oreiro, en ¿Quién es la máscara?, veinticuatro famosos participan de este desafío, con su voz y actitud preservando su identidad y procurando no ser descubiertos para continuar en el certamen. El equipo de investigadores y el público, deberán votar por las mejores performances. Cada día habrá un eliminado que finalmente se quitará la máscara y revelará su identidad. El ciclo arranca este lunes 12 de septiembre a las 22:30 por la pantalla de Telefe.

Karina La Princesita contó cómo se encuentra hoy con Nico Furman

Por otro lado, Karina La Princesita habló de su presente sentimental tras la crisis y posterior reconciliación con Nico Furman. Además, se refirió a los llamativos posteos que hace en las redes con frases que preocupan a sus fans e indicó que a veces no se trata de temas del corazón.

"Estoy bien, de todas maneras no fue una pareja que me hizo estar mal. A veces pasan cosas que por ahí no tienen que ver con la pareja y entiendo que lo que subo a las redes muchos lo tiran primero para ese lado, a veces uno también necesita descargar, es nuestra herramienta de laburo, y también nos pasan cosas. Yo no me arrepiento... A veces me nace subir cosas y uno tiene ganas de desahogarse de esa manera, y sucede. Ahora, estuve muy tranquila durante este último tiempo y estoy muy bien", señaló la artista al ser consultada sobre su relación con Nico.