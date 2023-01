Karina La Princesita rompió el silencio y habló de su profunda depresión: "Sentís algo horrible"

"Yo me preguntaba, ¿por qué me pasa que cada tanto no me siento bien? Todo tiene que ver con lo que sentiste en momentos del pasado, comenzás a darte cuenta que eso tiene que ver con cómo estás ahora y lo importante es ocuparte", añadió.

image.png

"De repente estoy bien y de repente sentís algo horrible, y al tema de la salud mental hay que darle importancia, es lo mismo que la salud física, hay que prestarle atención y esta bueno que se hable de esto", reflexionó la cantante.

"Lo importante es que me estoy ocupando del tema, me estoy empezando a sentir mejor, estoy haciendo terapia, si no te ocupas te puede llegar a una gran depresión. Vengo hace muchísimos años con esto, pero uno es profesional, te subís al escenario y está todo bien, pero te bajas y tenés los mismos problemas. Yo no me ocupé un tiempo, y se volvió más oscuro, más negro", cerró Karina, dejando un claro mensaje de esperanza para todos los que atraviesan este terrible problema de salud.

Embed

Karina La Princesita dio detalles escalofriantes del delicado problema de salud que atraviesa

Como muchos artistas, Karina La Princesita utiliza sus redes sociales para mantener contacto con sus admiradores, y uno de los últimos posteos que subió no fue del todo feliz, ya que habló en detalle del delicado problema que atraviesa.

"Los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie. Sentís que te morís", comenzó en sus stories de Instagram, que mostraron en Nosotros a la mañana (El Trece), y analizaron en detalle.

"No sabés qué hacer, no podés respirar", sumó la cantante sobre el trastorno de ansiedad que sufre y que es más común de lo que se piensa, razón por la cual decidió compartir con sus seguidores su dolencia, para también poder ayudar a otros.

image.png

Tanto el conductor, El Pollo Álvarez, como Cinthia Fernández, hablaron de lo que, consideran, la llevaron a Karina a una situación tan delicada.

Según contaron, la cantante está atravesando momentos muy delicados en parte por la reciente separación de su novio, Nicolás Furman, y los juicios laborales que debió enfrentar con sus ex empleados.