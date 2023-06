Karina La Princesita se mostró en un video tomando alcohol sola y alertó a sus fans: "Peligro"

"Bueno vengo a Twitter en pedo PELIGRO", expresó la cantante tropical. Y luego agregó en otro mensaje: "Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía y bailar mientras lloro".

"Cantinero marche una más", añadió en otro mensaje en la red social del pajarito.

En tanto, en sus historias de Instagram mostró el momento en que bebía alcohol en soledad y expresó: "No comí nada ya estoy en peda".

"Me voy a la mierda de una eh", lanzó en otro mensaje, preocupando a sus seguidores.

El video con el fuerte relato de Karina La Princesita y el mal momento que pasa: "Sentía que me iba a morir"

Karina La Princesita compartió sus sensaciones después de lo que fue su show en Sáenz Peña, Chaco, y explicó lo mal que la pasó en cuanto a su salud.

"No estás solo/a. Es parte del proceso. Te mando un abrazo", fue la historia que compartió en Instagram la cantante tropical. Y además contó en un video lo mal que se sentía previo al recital.

"Antes de salir me agarraron muchos ataques de ansiedad, me puse muy mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir, es horrible", reveló con sinceridad y a corazón abierto.

Y remarcó: "Me considero muy inteligente y que puedo controlar un montón de cosas pero la mente me está jugando una mala pasada".

"Me estoy ocupando y es parte del proceso. Me subo al escenario y la música me hace bien. Yo no sé, no la estoy pasando bien", aseguró Karina La Princesita.

Y cerró concientizando: "Lo comparto más que nada para aquellos que les pasan estas cosas no se sientan raros, los entiendo y hay que ocuparse, nada más".