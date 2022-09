Karina La Princesita se plantó con el público en pleno show: "¡Bajen un cambio!"

"Nosotros nos vamos a quedar a ver el show de Yiyo, porque somos respetuosos, no como los que se pusieron a gritar 'Yiyo, Yiyo'", dijo enojada por la situación Karina La Princesita, en un video de ese momento que compartió Estefanía Berardi en sus historias de Instagram.

Y aclaró tajante: “Les voy a decir una cosa: desde el 2005 vengo acá, y siempre han sido todos respetuosos conmigo. Yo con ustedes espero lo mismo. Y a los hombres que están gritando, bajen un cambio si, porque yo no me achico, les aviso".

“Y yo a Yiyo lo respeto y me quedo mirándolo acá. Bajen un poquito”, concluyó contundente Karina La Princesita.

¡Se hinchó del todo Karina, La Princesita!: "Estoy cansada de que..."

Karina La Princesita pasó por el ciclo Cortá por Lozano que conduce Verónica Lozano por Telefe y reveló allí de qué está harta.

"Estoy cansada de que me llaman la princesita pero porque yo no me lo puse a ese nombre. El 'cita' es el problema porque yo ya estoy grande", explicó y agregó: "Karina solo estaría bien".

Recordemos que Karina La Princesita va a ser jurado de ese canal en el ciclo La Máscara que saldrá al aire en breve en la pantalla de las pelotitas.

Desde que comenzó su carrera musical, Karina fue apodada La Princesita y muchos piensan que ese mote le puede resultar un poco competitivo con Ángela Levia, a quien hoy apodan la Reina de la movida tropical.

"Para mi la reina de la movida tropical fue Selena o Gilda", dijo convencida, a lo que Verónica Lozano le repreguntó: "¿Y alguna viva?".

"La verdad fue tener como a dos chicos. Me sentía media madre de los dos", bromeó cuando comenzó a contar sobre el festejo. Fue allí que confesó uno de los problemas familiares que surgieron en la fiesta.

"Sol lo único que nos había pedido era que Ezequiel no cante porque ella era la protagonista y ¿qué hizo él? Fue, cantó y encima me agarró a mi también para cantar", contó entre risas y agregó: "Sol nos terminó odiando nos dijo que le arruinamos la fiesta pero obvio que después se le pasó".