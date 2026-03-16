Karina La Princesita tendría un romance secreto con un conocido deportista argentino

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Quién es Mateo Carrera, el jugador de los Pumas que vinculan con Karina La Princesita

El deportista señalado es Mateo Carreras, rugbier tucumano de 26 años de edad que se desempeña como wing. Actualmente juega en Aviron Bayonnais, club que compite en el Top 14 de Francia, una de las ligas más exigentes del rugby europeo.

En su trayectoria también formó parte de Los Pumitas y luego se consolidó como una de las figuras de Los Pumas, la Selección Argentina de rugby.

En el plano personal, Carreras es papá de una nena de dos años, fruto de su relación con Pauli Sánchez.

Durante los últimos meses atravesó algunas complicaciones físicas por lesiones en el tobillo que lo alejaron de las canchas, aunque siguió formando parte de la órbita del seleccionado argentino. De hecho, integró el grupo de 31 jugadores convocados por Felipe Contepomi para el Camp de Londres, donde incluso llamó la atención por su rendimiento físico al levantar 160 kilos en pecho plano.

De confirmarse el romance, sería una nueva historia sentimental para Karina, quien tiempo atrás mantuvo una relación con el futbolista Marcelo “Chelo” Weigandt, actual jugador del Inter Miami y compañero de Lionel Messi.