Karina La Princesita tendría un romance secreto con un conocido deportista argentino
En las últimas horas trascendió que Karina La Princesita estaría comenzando una nueva historia de amor. Según revelaron, la artista fue vista muy cerca de un conocido deportista argentino en Miami.
16 mar 2026, 19:41
El corazón de Karina La Princesita podría estar nuevamente ocupado. En medio de su presente profesional, en las últimas horas surgió una versión que la vincula sentimentalmente con un jugador de Los Pumas, con quien habría sido vista muy cercana durante un viaje a Miami, Estados Unidos.
La información fue revelada por Pepe Ochoa, quien lanzó la primicia en su programa de streaming El Ejército de la Mañana, que se emite por Bondi Live. Allí aseguró: “Mateo Carreras está saliendo con Karina”.
Según detalló el conductor, el encuentro entre ambos se habría producido en Miami, donde compartieron una salida muy especial. De acuerdo con su relato, “fueron juntos a ver un partido de básquet”, lo que despertó rumores sobre un posible vínculo amoroso.
Siempre según la versión que trascendió, a la pareja se la habría visto “muy acaramelada” durante esa salida, aunque todavía no está claro desde cuándo se estarían conociendo o si la relación ya está formalizada.
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Quién es Mateo Carrera, el jugador de los Pumas que vinculan con Karina La Princesita
El deportista señalado es Mateo Carreras, rugbier tucumano de 26 años de edad que se desempeña como wing. Actualmente juega en Aviron Bayonnais, club que compite en el Top 14 de Francia, una de las ligas más exigentes del rugby europeo.
En su trayectoria también formó parte de Los Pumitas y luego se consolidó como una de las figuras de Los Pumas, la Selección Argentina de rugby.
En el plano personal, Carreras es papá de una nena de dos años, fruto de su relación con Pauli Sánchez.
Durante los últimos meses atravesó algunas complicaciones físicas por lesiones en el tobillo que lo alejaron de las canchas, aunque siguió formando parte de la órbita del seleccionado argentino. De hecho, integró el grupo de 31 jugadores convocados por Felipe Contepomi para el Camp de Londres, donde incluso llamó la atención por su rendimiento físico al levantar 160 kilos en pecho plano.
De confirmarse el romance, sería una nueva historia sentimental para Karina, quien tiempo atrás mantuvo una relación con el futbolista Marcelo “Chelo” Weigandt, actual jugador del Inter Miami y compañero de Lionel Messi.