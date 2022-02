Kenny Palacios, el estilista de Wanda Nara, deschavó las extensiones de Susana Giménez

Kennys Palacios y Susana Giménez 3.jpg

Así, cuando en medio de la charla el periodista indagó "¿Cómo fue el tema de peinarla a Susana cuando hicieron el reality?”, Kennys Palacios con humor declaró “Como todo puto, es el sueño de trabajar alguna vez con Susana, peinarla o ser ella”. Pero en ese momento la Barby, integrante del programa, quiso saber si se había quedado con algún pedacito de pelo o de sus extensiones, el asistente de Wanda Nara sorprendió con una revelación impensada.

“¡Saben que no tenía extensiones! Es todo pelo natural. Y en televisión el color se veía raro pero fue por un tema de iluminación, no tiene nada que ver con mi trabajo o el pelo de Susana. Súper simpática. Al principio estaba re nervioso y por su buena onda me relajé”, aseguró Kennys.

Wanda Nara mostró el backstage y todos los detalles íntimos de la entrevista con Susana Giménez

La entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara en noviembre del año pasado fue a puro lujo en París. La diva entrevistó a la empresaria en un lujoso hotel de la Ciudad de las Luces y mostró los detalles de cómo fue todo.

Wanda llegó temprano con todos sus asistentes, ella se quedaba a dormir en la habitación junto a su marido Mauro Icardi, entonces llevó bastante equipaje. Y, agarró el teléfono y comenzó a grabar todo.

La habitación del cuarto daba a la Torre Eiffel, así como el comedor que tenía un balcón aterrazado mirando la típica vista de la ciudad.

En la habitación comenzó a trabajar la gente de Telefe que forraron el piso, pusieron luces y hasta caminaron con bolsas en los pies para no ensuciar la escena de la entrevista.

En el Hotel Ritz la habitación más top sale 4300 euros, es más caro que el de Dubai, y allí se supo alojar hace muchos años la mismísima Coco Chanel.