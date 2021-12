L-Gante admitió que compró 4 autos de lujo: regalo 2 y contó para qué usa los otros dos

“Capaz se te facilita un poco más las cosas. La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día”, dijo el músico sobre su presente a la revista Gente.

“La verdad que no tengo gastos así de lujos. O sea, no gasto nunca. Quizá de vez en cuando me hago un gusto y es un gusto caro”, admitió el músico que se estaba haciendo una casa detrás de lo de su madre, pero por seguridad optó por mudarse con su novia Tamara Báez y su hija Jamaica a un country.

Entonces, reveló que compró 4 autos de lujo: ”Fui y me compré cuatro Mercedes Benz. Uno para mi mamá, uno le regalé a mi manager y después los otros dos los tengo para que los usen mis amigos y mi familia”. Cada auto está valuado en 60 mil dólares.

“No soy de irme a comprar ropa. Me visto con lo que me regalan. Algunos me dicen que haga canje pero a mi no me gusta hacer canje y después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad. Más a Tamara le compro ropa”, completó.

image.png

L-Gante se agarró a las trompadas en un evento en el que también estaba Wanda Nara: el video

En la tarde del martes, se realizó un evento en el Hotel Hilton para anunciar el combate entre el Chino Maidana y Yao Cabrera.

Uno de los invitados fue L-Gante, quien reaccionó se agarró a las trompadas ante una pregunta que le realizó el representante de influencers Christian Manzanelli durante la conferencia de prensa. En el evento, también estaba invitada Wanda Nara, entre otros famosos.

La situación quedó registrada en un video donde se puede ver la insólita reacción del cantante. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le dice furioso a Manzanelli mientras lo amenaza con una copa rota. Luego, algunos de sus allegados logran contenerlo y retirarlo del lugar.