¿L-Gante celoso de Callejero Fino? Así reaccionó cuando le preguntaron por su cercanía con Wanda Nara

Y agregó: "De vez en cuando, cuando estoy, la asesoro a Wanda en la música, pero lo hacemos para pasarla bien. Ella está haciendo buena música, música fiestera”.

En tanto, inevitablemente llegó la consulta sobre si le tiene celos a Callejero Fino, quien participa actualmente en el reality pastelero que conduce la mayor de las Nara y ya mostraron la enorme complicidad que hay entre ellos.

“¡No! Como soy yo, no me tendría que poner celoso. No, olvidate”, dijo sin dudarlo, al igual que repitió su postura cuando le preguntaron lo mismo sobre Mauro Icardi, nada menos que el marido de Wanda.

“La última vez que hablé con Wanda creo que fue hace una semana, por ahí. Está todo en orden, todo bien. Hemos grabado varias canciones, están ahí guardadas, las escuchamos de vez en cuando. Habría que activar alguna canción de todas las que hemos grabado”, concluyó, en tanto, L-Gante sobre un posible nuevo lanzamiento conjunto con su amiga.

L-Gante explicó por qué se hizo los dientes en Colombia y no en la Argentina

Hace un par de meses, L-Gante sorprendió a todos con un cambio total en su sonrisa. El referente de la cumbia 420 corrigió su dentadura con unas fundas blancas y perfectas, lejos de sus dientes chuecos y un tono mas amarillento.

El problema que se generó en las redes es que el músico decidió hacerse este tratamiento odontológico en Colombia y no en nuestro país, donde hay muchos profesionales muy capacitados para hacerlo que expresaron su enojo en las redes.

"No me los quería hacer antes porque sentía que era mi esencia mis dientes chuecos", dijo respecto a los motivos por los que no se lo hizo antes. "No quiere decir que estén sanos y saludables", explicó sobre lo que lo motivó al cambio.

Entonces, indicó que aprovechó su gira por Colombia "que se dice que son muy profesionales en lo que es medicina, las operaciones. Profesionalismo de ese lado médico. así que en tan solo 2 días, uno ahí por separado, en tres días, pero me atendieron en dos veces: pum, dientes nuevos", contó.