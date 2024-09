L-Gante contó por qué eligió el nombre Jamaica para su hija y recibió duros cuestionamientos

“Porque a mí me gustaba fumar marihuana y me gustó el nombre Jamaica. Me gusta el nombre del país Jamaica, la cultura de Jamaica y, bueno, Jamaica, Jamaica. Quedó Jamaica, pensé que se podía adaptar al nombre de una niña. En fin, es lindo", explicó el músico.

Jamaica L-Gante

Además, lo relacionó con su apariencia física y bromeó: "Imaginate, me salió rubia, de ojos azules y se llama Jamaica. Listo".

El fragmento de la entrevista fue compartido en las redes sociales de Cardona, y fue ahí donde comenzaron las opiniones encontradas acerca de las palabras del cantante.

"¿Ponerle un nombre a un hijo porque hace referencia a la droga? Pobre nena!!", "Al menos no le puso Colombia", "Le hubiese puesto María Juana", "Menos mal que no le puso Bob Marley", "Pobre nena", comentaron en el video.

La picante chicana de L-Gante a Alex Caniggia tras el fin de su programa de streaming

Hace unos días, Alex Caniggia anunció el fin de su programa en streaming, Toda, que podía verse al aire en las redes de Carajo. El mediático se despidió en vivo del ciclo junto a su compañera, Furia.

“Les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos, por bancarnos estos dos meses, nos estamos viendo y un aplauso para Toda!", expresó el hijo de Mariana Nannis.

En su cuenta de Instagram, L-Gante sorprendió al compartir la captura de un seguidor, que le estaba informando de lo que ocurrió con el programa de Alex Caniggia: "Che, le levantaron el programa. Deliralo un toque por jetón. Por eso te bardeaba, porque estaba a punto de ser levantado, tenía que meter pelea. Dale lección de vida máster".

Fiel a su estilo, el referente de la cumbia 420 le dedicó un mensaje picante al mediático, con quien no tiene una buena relación.

"¿Qué pasó barat? No servís. Acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona, te vaya aún menor y la gente te quiera: 'No se brilla apagando a los demás'", fue la chicana de L-Gante para Alex Caniggia.