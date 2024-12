L-Gante cruzó a Mauro Icardi y lo dejó expuesto con su letal respuesta en el conflicto con Wanda Nara

Embed

En diálogo con Cortá por Lozano (Telefe), vía móvil, L-Gante se defendió de los cuestionamientos de Icardi hacia él por el tipo de vínculo que mantiene con Wanda dentro de la casa donde están sus hijas, tras haber encontrado un cortador de sustancias, presumiblemente del artista urbano.

“Me parece muy feo que se digan cosas así. Por un lado, porque yo no estoy fumando más”, aseguró de entrada al tiempo que agregó: “Yo no me puedo dormir pensando si es verdad lo que están diciendo en la tele o si me van a meter preso mañana, me está volviendo loco”.

Allí, L-Gante aprovechó la oportunidad para arremeter contra Icardi. “Por el otro, porque si yo estuviera en el lugar de él, me sentiría deshonesto conmigo mismo. Es más fácil decir ´Esta mujer no me da bola´ y no echarme la culpa a mí”, disparó molesto.

l-gante y wanda nara

El desgarrador posteo de Tamara Báez tras conocerse la verdad del romance de L-Gante con Wanda Nara

En medio de la polémica separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora blanqueó su noviazgo con L-Gante y admitió que durante tres años fueron y vinieron, lo que enfureció a la ex de él, Tamara Báez.

La mamá de Jamaica, su hija con el cantante de cumbia 420, señaló en un vivo de Yanina Latorre en Instagram que su ex inició su relación con la conductora cuando ellos aún estaban juntos y apostando a su familia.

tamara baez wanda nara l-gante.jpg

Mientras L-Gante y Wanda se muestran felices y enamorados, Tamara compartió un sentido posteo en su red social sobre lo difícil que fue separarse del papá de su hija mientras él, según ella, ya estaba saliendo con Wanda.

Tamara Báez afirmó que la relación de L-Gante con Wanda Nara arrancó cuando ellos aún estaban en pareja.

“Solamente tú sabes lo difícil que ha sido para ti, te felicito por intentarlo todos los días, sobre todo esos días que cuestan más”, fue la dura frase que Báez compartió en Instagram.