El mensaje de L-Gante tras el duro revés judicial que lo complica: "Otra..."

L-Gante está detenido hace un mes en la DDI de Quilmes y el juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez, Gabriel Castro, ordenó que Valenzuela continúe detenido como autor de los delitos de "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas simples".

En las próximos días, L-Gante podría ser trasladado a un penal bonaerense mientras se conoció que desea estudiar una carrera universitaria una vez que recupere la libertad.

l-gante.jpg

Desde su cuenta de Instagram, el artista dejó un mensaje para sus fanáticos en este difícil momento que atraviesa tras confirmarse su prisión preventiva.

"Otra noche otro día. Otra rima otra poesía. Otra cama que no es la mía. Otro trago más para la herida. Gracias a todos los que me bancan en esta", expresó en su posteo el intérprete.

De esta manera no prosperó el pedido de la defensa del artista llevada adelante por el abogado Juan Pablo Merlo quien había solicitado un pedido de excarcelación extraordinaria.

l-gante.jpg

Tamara Báez y su hija visitaron a L-Gante, que sigue preso: las fotos

La compleja situación que atraviesa L-Gante, quien continúa detenido en la DDI de Quilmes mientras aguarda que le otorguen la libertad, a causa del episodio que protagonizó a fines de mayo con un vecino que lo denunció por privación ilegítima de la libertad hizo que Tamara Báez dejase de lado las diferencias con el artista urbano.

Es así que desde ese momento la mamá de Jamaica Valenzuela no sólo retiró las denuncias contra su ex y padre de su hija, sino que se puso a disposición para bancar y ayudar al artista urbano mientras aguarda que se resuelva su situación legal para recuperar su libertad y volver al ruedo musical.

Embed

Así las cosas, mientras pasan los días y Elián Valenzuela sigue detenido, Tamara Báez no dudó en ir junto a su hija a la DDI de Quilmes para visitar a ex su ex pareja.

Y fiel a su estilo, la influencer no dejó de fotografiarse desde su auto mostrando el look elegido para reencontrarse con L-Gante con el centro de detención detrás suyo. Así como también retrató a Jamaica sonriendo y jugando con unas monedas, minutos antes del reencuentro familiar.

En tanto, Tamara tampoco dejó de compartir la pancarta pintada por el grupo de amigos de L-Gante con su retrato y una más que contundente frase de apoyo: "Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están".