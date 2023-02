L-Gante enfrentó los rumores que lo vinculaban a Daniela de Gran Hermano 2022

L-Gante se enteró de los dichos de Daniela y explotó en sus historias. El cantante citó la nota que la ex GH dio a República Z y aclaró: "Es mentira, fue al revés".

image.png

En diálogo con Intrusos (América TV), la chica de Moreno habló del vínculo con el referente de la cumbia 420: "Él me sigue hace bastante, yo decidí no seguirlo para que no se interprete otra cosa".

Embed

Por último, Daniela advirtió que desconoce el contenido del mensaje que recibió de L-Gante. "No abrí el mensaje, así que no sé qué decía", cerró la ex GH.

Daniela reveló detalles de la charla íntima que tuvo con la hermana de Thiago tras su salida de Gran Hermano 2022

La salida de Daniela Celis de la casa de Gran Hermano 2022 generó un enorme revuelo en el juego, al dejar al descubierto la estrategia de Julieta, que ejecutó la fulminante.

Y ya fuera de la casa, la morocha fue bien recibida por el público y tuvo un particular encuentro con Camila, la hermana de Thiago, quien la había criticado fuerte por su vínculo con el participante dentro de la casa.

“Es un gato con botas”, arrojó en su momento Camila cuando Daniela ingresó por segunda vez al reality y nominó a Thiago, quien era su pareja por entonces.

Camila demostró su enojo por la “traición” que recibió su hermano, a quien defendió siempre desde su debut en el programa. Ahora, esas palabras quedaron atrás luego del amigable encuentro que tuvieron las dos en los estudios del canal.

Thiago y Daniela - GH 2022.jpg

En diálogo con PrimiciasYa, Daniela reveló detalles de ese momento: "Con Camila todo bien, me pidió disculpas y entiendo todo lo que pasó porque es lo que genera el programa. En ese momento estaba enojada por mi venganza contra Thiago y reaccionó así. Pero hablamos lo más bien, nos entendimos y ahora queda ir conociéndonos y ver cómo sigue todo con Thiago también"

Con respecto a cómo cree que seguirá su relación con Thiago, dijo: "Él me tiene que pedir perdón y nos debemos una charla profunda cuando se pueda. Obviamente está todo bien con él, pero igual tenemos que sentarnos hablar como gente adulta. Dentro de la casa tuvimos un vínculo amoroso y también somos compañeros de trabajo, pero hay que aclarar algunos asuntos primero", cerró Daniela.