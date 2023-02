Gran Hermano 2022: el contundente descargo de la hermana de Daniela tras su furioso posteo contra el reality

Mara Celis historia IG - No lo miro mas.jpg

Tras viralizarse la imagen y generar polémica, la hermana de Daniela grabó un video horas más tarde. "Paso por acá rápido para aclarar un poco lo qué pasó ayer. La verdad es que tuvo mucha repercusión. Yo no me imaginé que eso podía pasar, se me fue un poco de las manos", comenzó explicando la joven.

Y siguió algo enojada: "No me arrepiento para nada, porque es lo que pienso y creo. Sí es cierto que lo puse re en caliente y todavía sigo un poco indignada por todo lo qué pasó. Pero son mis redes sociales y yo voy a decir lo que se me cante". Además aclaró: "No denuncié a nadie, esa es la realidad, si bien viví y escuché un montón de cosas que me llevaron a decir lo que dije, hoy me las tengo que tragar por no perjudicar a Dani, esa es la única realidad".

"Yo sé que esta semana y la que viene ella va a estar pasando por todos los canales y no quiero que ningún picante, ni chismoso, le diga ‘tu hermana contó esto y esto’ y la pongan en una situación de m... delante de todos. No da exponerla y menos por mi culpa. No voy a ser yo la persona que la perjudique", admitió.

Y para cerrar su insólito descargo, Mara Celis concluyó: "No me considero mediática, ni quilombera, así que ni mil, ni dos mil ni diez mil seguidores van a hacer que valga la pena que yo diga algo para perjudicarla. Así que le mando un besito a todos los que me mandaron mensajes y a los que me bardean también".

Gran Hermano 2022: el apasionado reencuentro entre Daniela y Thiago

Sin lugar a duda, Thiago Medina y Daniela Celis conformaron una de las parejas más apasionadas de Gran Hermano 2022, el exitoso ciclo de Telefe.

Ante la reciente eliminación de "Venganiela", los participantes se reencontraron en el piso del estudio de Telefe, no pudieron contener la emoción y se besaron apasionadamente ante la mirada de todos.

Al inicio del programa, Daniela realizó desde lejos un saludo a Thiago y durante toda la emisión, Santiago Del Moro se preguntaba cómo sería la relación de los dos participantes fuera de la casa.

Daniela Celis

Luego de someterse a las preguntas de los panelistas y ver diferentes tapes, el conductor le propuso a Daniela si finalmente se besaría con Thiago. "Si no querés, lo dejamos para otro programa", comentó Del Moro.

Pero Celis no hizo oídos sordos a la propuesta y exclamó "que venga, si se anima". En ese momento Thiago se paró, caminó hacia quien fuera su pareja dentro de la casa y protagonizaron un apasionado beso.