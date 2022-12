L-Gante está harto de Wanda Nara, siente una fuerte traición y se expuso su gran motivo

Y agregó: “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”. “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”, recordó.

Sobre la relación que tuvo el referente de la cumbia 420 con Wanda, Antonela dijo: "No lo noté enamorado de Wanda, a ella sí, pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, ella lo volvió loco, pero se sentía usado por ella. A todo eso lo hablamos en mi casa".

Embed

La furiosa y chabacana respuesta de L-Gante a la estrella de Only Fans tildada como su amante

L-Gante aclaró de inmediato que nada tiene que ver con Anto Pane, la influencer y figura de Only Fans que asegura haber tenido una noche romántica con el cantante y es señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y él.

Este martes se supo que L-Gante está muy cerca de una joven llamada Anto Pane, y la rubia visitó el piso de LAM (América TV) donde habló de toda la intimidad que tuvo con el cantante.

"¿Tuvieron sexo?", le preguntó sin filtro Pía Shaw, a lo que sin dudar Anto respondió que sí, y dio detalles de la noche que pasaron juntos en el departamento de ella, en el barrio de Palermo.

Tras conocerse que se filtró un chat en el que ella hablaba de los "atributos" de L-Gante, la modelo que vende contenido en la plataforma para adultos Only Fans no desmintió nada, y hasta confesó que la pasó muy bien durante el encuentro que mantuvieron.

Además, Anto confesó que hablaron de Wanda Nara, y aseguró que Elian le dijo "que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco y se sentía usado por ella".