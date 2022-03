L-Gante fue denunciado por agredir con un arma de fuego a un joven

La víctima terminó desvanecida en una plaza cercana a la vivienda del referente de la Cumbia 420. Ante la demora de SAME, el personal de la policía se encargó de llevarlo hacia el hospital Vicente López.

Para la Justicia en la golpiza intervinieron más de una persona y se está investigando quiénes participaron. La causa está radicada en la UFI 10 de General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutia.

lgante.jpg

El abogado de L-Gante niega que el cantante haya agredido con un arma a un fan

En diálogo con Ciudad.com, el abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla negó que la denuncia sea contra el cantante. “Creo que no es contra el L-Gante sino contra un conocido”, indicó.

“No me notificaron de la denuncia. Hoy pasé por la fiscalía y me confirmaron que había una denuncia pero que no había sido ratificada porque esta persona estaba en el hospital”, añadió.

“Le pregunté Elián y desconoce totalmente, e inclusive no estaba ni cerca del lugar en que sucedió, entonces es claramente falso”, cerró Cipolla.