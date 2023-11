L-Gante mostró en un video cómo fueron sus días más tristes en la celda 4 de la cárcel

“Siempre me expresé con la música. El arte influyó en mi vida de manera positiva incluso en mi público a pesar de mis canciones crudas y reales", se lo escucha con su voz en off a Elian Valenzuela.

Embed

Y remarcó: "Mi mensaje para la sociedad no estaba en mis letras, sino en el mensajero, el portador de una buena energía”. En las imágenes L-Gante se recrea marcando con tiza la pared de su celda y la vianda con comida que le hacía llegar su familia.

“Muchos pibes como yo quieren estar en un estudio de grabación. Cantando cumbia. Les traje esperanza, les desperté la fe”, sumó el cantante de cumbia 420.

Y explicó: “Les mostré que podrían creer en alguien y era en ellos mismos. Desde que me di a conocer hasta hoy pasaron muchas cosas buenas, pero también malas".

"Quisieron hacer creer que era una mala persona, trataron de vincularme políticamente, intentaron hacerme quedar mal con mi gente, quisieron encerrarme, silenciarme, cancelarme y apagarme. Pero no pudieron”, finalizó L-Gante.

l-gante.jpg

Claudia Valenzuela reveló lo que más le molestó a L-Gante de Andy Kusnetzoff tras el escándalo en PH

L-Gante fue uno de los invitados el ciclo PH Podemos Hablar del último sábado y ahí hizo un fuerte descargo que sorprendió a todos, enojado por algunas preguntas que le hicieron al aire.

En este sentido, Claudia Valenzuela habló el domingo con el ciclo El run run del espectáculo, Crónica, y dio su opinión sobre lo sucedido con su hijo en el programa que se emite por Telefe.

“Él (L-Gante) dijo que no tenía ningún problema en que lo pasen así, y es más, pidió que no lo editen, que lo pasen entero para que se pueda entender bien. Pidió que no lo editen. No es que largó cosas y después, pensando que lo iban a editar haya pedido que lo corten”, explicó la madre de Elian Valenzuela.

Luego, Claudia confirmó que el descargo de su hijo era más extenso y que "fue editado". “Lo que no se vio es más duro y más largo porque Elián hizo un descargo más largo”, confirmó luego Lío Pecoraro.

“Me da la impresión de que fue porque ese programa ya tuvo problemas con otros artistas. ‘Problemas’ es una forma de decir, así que es como ‘Otra vez otra polémica con este programa’”, agregó Claudia.

Y remarcó: “Por más profesionalidad que tengas, de años de espectáculo, no te das cuenta y te van haciendo caer en tema que no solo a vos te compromete, sino que toca a otras personas que no le tenés que joder la vida”.

“No quedó nada importante que no saliera al aire. A él le molestó la forma en que fueron llevando la conversación. También, lo enojó que metan en la conversación a otras personas. Elian pidió que no se edite. Lo que le molestó fue todo un combo, el hecho de buscar que diga lo que ellos querían. Hacerlo pisar el palito”, puntualizó la madre de L-Gante.