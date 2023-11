El viaje de L-Gante con Tamara Báez a Pinamar que alimentó los rumores de reconciliación

Elián Valenzuela mostró distintas postales de sus días en la Costa y comenzó por compartir cómo inició su viaje en auto con Jamaica. “Arrancamos para la playa con la Jami”, escribió en una historia de Instagram junto a un corazón rojo.

También el músico subió videos en los que aparece su hija y Tamara, y los seguidores empezaron a elucubrar la posibilidad de que la expareja decida volver.

En su momento, L-Gante había dicho en LAM (América TV) sobre su ex: “Con ella, buena onda. Nos llevamos bien, está todo a la vista”. Y hab+ia agregado: “Estamos separados. Lo que importa es que nosotros nos llevemos bien y que nuestra hija nos vea bien”.

La reacción de L-Gante tras enterarse que Abel Pintos no quiso compartir con él PH: "Me vuelvo..."

El sábado pasado, L-Gante visitó PH: Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff, y protagonizó un tenso momento luego de acusar al conductor y al resto de los invitados de querer "hacerle pisar el palito" para que hablara de Wanda Nara.

"Estoy un poco enojado. Me puse a pensar, vos me invitas a tu programa, podemos hablar, puede explotar, pero también puede no explotar. Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito, y ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales", se había quejado.

Y ahora, días después, Ángel de Brito y sus angelitas hablaron sobre lo que había pasado y el conductor contó un dato que dejó a todos sorprendidos.

"L-Gante fue a PH y le dieron a cambio un viaje para cuatro personas a Santo Domingo (República Dominicana). Otra cosa es que iban a coincidir en el piso con Abel Pintos pero Abel no quiso compartir el programa con él", reveló.

"¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Lo considera menos artista?", quiso saber Yanina Latorre. "Sé el motivo pero bueno, es un tema de Abel. No quiso compartir el piso por x motivo que él tendrá que contar. Igual, esto es algo que pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo que prefería ir con otra gente. No sé si es un problema con L-Gante o si hay alguna interna musical", explicó Ángel.

Finalmente, el conductor contó que Marina Calabró le dijo que la negativa de Pintos estaría vinculada a las causas de L-Gante: "Hay una última por la que va a ir juicio oral. Seguramente, Abel no quiera pegarse a esto".

Lo cierto es que tras enterarse de esta versión, L-Gante reaccionó ante un posteo de PrimiciasYa en Instagram y arrojó con ironía: "Me vuelvo loco". Y al ser consultado por más detalles, no quiso hacer más declaraciones al respecto.