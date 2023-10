L-Gante reveló el picante motivo por el cual no nombra a Wanda Nara: "Me restringía por..."

“Estuvo bueno el programa, comimos, estaba rica la comida, hablamos de todo”, indicó L-Gante. “No hablamos con Wanda hace bastante, pero está todo tranquilo. No estamos en modo pareja, ni nada de eso. Estuvimos haciendo música, me cae bien”, contó.

“Ella me pidió. Sentía que no la nombraba. Me restringía por su pareja”, sentenció. Sobre la publicación de Icardi, arrojó con todo: “El león es un felino, como un gato”.

Embed

El verdadero amor de L-Gante

Antes, L-Gante sorprendió en la mesa de Almorzando con Juana al revelar que su único amor verdadero fue Tamara Báez, la madre de su hija.

“¿Estás abierto al amor?”, le preguntó Juana Viale al cantante. “Bueno, eso también”, respondió el artista.

“Pará, quiero saber cuántos amores tuviste. Amores, realmente amores, no pasantías”, le dijo la conductora. “Uno, la madre de mi hija, por eso tuvimos una hija. Y después no sé, estamos un poco…No sé, lo que pinte. Estoy tranqui, por ahora no quiero pensar nada ni decretar nada”, señaló.

“Perdón, pero me intrigó mucho eso de que se te juntó el ganado en la celda 4″, intervino Luciana Geuna, otra de las invitadas a la mesa.

“O sea, yo estaba en la celda y de afuera recibía esquelas. Y esta persona mirá apareció, y paso a ver las de atrás y digo cómo puede ser que estas personas están juntas, pero no eran todas del mismo momento”, explicó el músico.

“No sé qué pasó, se me juntó el ganado un montón de veces, más quilombos en la celda 4 que afuera. Mi vida es una película”, concluyó.