L-Gante volvió al país y festejó a lo grande en su nueva casa

cumple LGante historias.jpg Anoche L-Gante junto a su novia Tamara Báez y amigos festejó su cumpleaños -que fue el 5 de abril- e inauguró su nueva casa.

Fue a través de sus historias de Instagram donde L-Gante y la mamá de Jamaica compartieron algunas imágenes del multitudinario festejo en la flamante propiedad de, nada más y nada menos, tres pisos ubicada en el barrio Bicentenario de General Rodríguez.

Allí pudo verse cómo sus amigos de toda la vida bailaron al ritmo de la cumbia 420, donde no faltó una gran variedad de comida y bebida en una pista improvisada en el jardín de la propiedad, con luces bolicheras incluidas. Y como no podía ser de otra manera, no faltaron las pistas musicales y el micrófono para ponerle ritmo a la fiesta, entonando grandes y chicos todos los hits de L-Gante, el dueño de casa.

Las fotos inéditas que Tamara Báez subió de L-Gante en las redes

Fue el pasado martes 5 de abril cuando Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, cumplió 22 años. Y como no podía ser de otra forma, su pareja, Tamara Báez, le dedicó un romántico posteo en Instagram dado que el cantante estaba fuera del país.

Si bien la secuencia de imágenes arrancó con una actual en la que se los ve besándose, Tamara agregó otras de cuando estaba embarazada de Jamaica y hasta de cuando eran adolescentes, época en la que recién comenzaban a salir.

lgante cumple 2.jpg Tamara Báez saludó por su cumpleaños a su novio, el cantante urbano L-Gante, con varias fotos desde sus historias virtuales.

"Feliz cumpleaños a mi bebé grande, te amo", manifestó Tamara. "Nos hacés muy felices, por muchos bebés más... Acá, de chiquitos", le dedicó Tami a L-Gante junto a las fotos más lindas de su relación.