L-Gante y su padre se cruzaron muy fuerte en vivo: "Si quiere aparecer..."

Elian Valenzuela, notablemente conmocionado por toda la situación, le dijo a su padre, Miguel Ángel, que "no necesita ninguna explicación, y no tiene interés por preguntar nada".

Al ser consultado por Karina Mazzocco sobre si le gustaría empezar ahora una historia con su papá, el musico aseguró que "podría ser un buen amigo".

Sobre por qué no lo llamó "papá" y se refirió a él como "un amigo", L-Gante fue tajante: "El tema es que si vos presentas por televisión, ¿qué querés que te conteste?, vení a acá a mi casa, aparecé con un costillar y hablamos sin quedar como un pelo... en la tele", dijo.

El cruce entre ambos fue muy profundo, y si bien quedaron en encontrarse a comer, tuvo momentos muy tensos. Incluso, en un momento su padre le aseguró "yo soy un padre y estoy para dar lecciones", a lo que el músico le dijo "lecciones ya tuve bastantes, yo tendría que estar escribiendo un tema y no respondiendo bol...".

Habló el padre de L-Gante y realizó duras declaraciones en contra de la madre del músico

El padre de L-Gante ofreció un móvil en vivo este miércoles, en A la tarde (América TV), y con duras declaraciones se refirió a la madre del músico, intentando desmentir muchas de las cosas que se han dicho sobre su abandono a Elian Valenzuela, cuando tenía sólo cinco años.

"Nunca deje a un hijo abandonado, a lo mejor cuando lo fui a buscar no me atendieron pero eso lo tiene que explicar la madre, yo toda la vida supe lo que hacía Elian porque hablo con gente de su entorno", aseguró

"Si el sabe mi número se hubiese comunicado, yo si me acerco queda como que me quiero colgar de su fama", aseguró Miguel Ángel Prosi, el padre del músico que se refirió a él simplemente como "un tipo", algo que le molestó mucho.

El abuelo paterno de Jamaica puso en duda que Claudia, la madre de Elian, trabajara todo el día para que el supuesto novio de Wanda Nara pueda comer. "No creo que sea tan así", dijo luego de que la conductora, Karina Mazzocco, traiga a colación una confesión de L-Gante sobre cuánto extrañaba a su madre porque tenía que trabajar todo el día.

El papá del artista que está en boca de todos fue muy reiterativo al asegurar que él se distanció de su hijo no por su decisión, sino que fue porque, de alguna manera, lo alejaron.

"Lo llamé en dos oportunidades y no me respondieron, y si no me acerqué a él hace 8 años no me voy a acercar ahora que no me necesita, me necesitaba cuando estaba por la calle haciendo las travesuras que hace el", cerró.