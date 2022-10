Habló el padre de L-Gante y realizó duras declaraciones en contra de la madre del músico

"Si el sabe mi número se hubiese comunicado, yo si me acerco queda como que me quiero colgar de su fama", aseguró Miguel Ángel Prosi, el padre del músico que se refirió a él simplemente como "un tipo", algo que le molestó mucho.

El abuelo paterno de Jamaica puso en duda que Claudia, la madre de Elian, trabajara todo el día para que el supuesto novio de Wanda Nara pueda comer. "No creo que sea tan así", dijo luego de que la conductora, Karina Mazzocco, traiga a colación una confesión de L-Gante sobre cuánto extrañaba a su madre porque tenía que trabajar todo el día.

El papá del artista que está en boca de todos fue muy reiterativo al asegurar que él se distanció de su hijo no por su decisión, sino que fue porque, de alguna manera, lo alejaron.

"Lo llamé en dos oportunidades y no me respondieron, y si no me acerqué a él hace 8 años no me voy a acercar ahora que no me necesita, me necesitaba cuando estaba por la calle haciendo las travesuras que hace el", cerró.

Las explosivas fotos de L-Gante y Wanda Nara que confirman las versiones de romance

Tras el jugado intercambio virtual entre L-Gante y Wanda Nara, ni bien la rubia voló a Estambul para reencontrarse con sus cinco hijos y terminar de definir su separación de Mauro Icardi, donde el cantante urbano confesó extrañarla ahora fue por más.

Sucede que hace una horas el referente de la cumbia 420 compartió desde su cuenta oficial de Instagram algunas postales inéditas de los intensos días de trabajo y diversión que compartió con la mayor de las Nara alimentando así aún más los rumores de romance entre ellos, si bien cuando se les consulta evitan dar alguna definición al respecto.

"Yo te llevo a la luna porque soy turro desde la cuna. El último romántico", escribió L-Gante en el posteo en el que se lo ve en todas las imágenes muy acaramelado y mimoso con la ex de Maxi López tanto en situaciones laborales, como el rodaje del videoclip de la canción que le compuso a la rubia, como en situaciones personales.

Claro que no pasaron más de un par de minutos para que Wanda Nara reaccionase desde Turquía con el sugestivo comentario "Esos días" junto a un emoji de carita nostálgica. Y como era de esperar, el fandom de la mediática y el referente de la cumbia 420 dijo lo suyo. Si bien algunos los felicitaron, otros criticaron severamente al papá de Jamaica.