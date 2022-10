Reapareció el padre de L-Gante y contó por qué se distanciaron

“Mi vínculo con Elián… A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”, aseguró el hombre.

Y marcó su diálogo con Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante: “Con la madre sí yo tengo un vínculo más cercano. Hablamos, pero no hablamos de Elián, precisamente”.

“Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja. En ese momento era la pareja de ella y Elián le dijo ‘papá’. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso”, contó. “Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”, expresó Miguel Ángel Prosi.

Y sobre las duras declaraciones del cantante sobre él, explicó: “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.

“No tienen que hablar de mí, primero porque no tienen nada que hablar y segundo, con ese desprecio. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, cerró el papá biológico del artista.

Llamativa respuesta de la mamá de L-Gante cuando le consultaron por Wanda Nara

Claudia Valenzuela habló son Socios del espectáculo, El Trece, y se refirió a la separación de su hijo con Tamara Báez, madre de Jamaica: “Quedo a un costadito y solamente pienso en la nena", precisó. Y agregó: "Yo sigo tratando de mantener una buena relación”.

Consultada sobre el papá biológico de Elian Valenzuela, la mamá del artista sentenció: "Es una historia ya pasada".

Y cuando el cronista le preguntó: “¿Sos la suegra de Wanda o es todo marketing?”, la madre del cantante explicó: “No hablo, todo marketing. Como no hablo del otro tema, tampoco de este”.