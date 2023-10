La aberrante revelación de Patricia Viggiano sobre un actor: "Me tiró contra una escalera por no querer..."

“Un actor me tiró contra una escalera por no querer acostarme con él y me golpeó contra la escalera“, expresó la actriz. “Cuando una mujer dice eso lo primero que sospechan es de la mujer”, afirmó.

Cuando el periodista le preguntó si ese actor le había pedido perdón, Viggiano contó: "No, cuando yo dije 'basta, hasta acá llegamos, ya tengo las pruebas, no me podés joder nunca más'. Yo dije 'vos hiciste esto, esto y esto, si vos volvés a hacer esto, esto y esto, yo voy y te escracho en todos los medios'. La respuesta fue: si yo hice, lo juro por la vida de mis hijas, lo que vos decís que yo hice, te pido perdón. Y yo le contesté: 'Vos hiciste todo lo que yo estoy diciendo. Y si vos lo volvés a hacer yo te aniquilo la carrera'".

Y agregó contundente: "Tuvo suerte, no se la aniquilé".

Embed

Patricia Viggiano contó que "perdonó" a quien abusó de ella en su niñez

Patricia Viggiano estuvo el domingo en el programa "Debo Decir", América, y contó que "perdonó" al hombre que abusó de ella cuando era niña.

"Fue abuso por parte del casero en la casa donde vivía, en reiteradas oportunidades. Me acordé a los 15, te bloquea, es un hecho traumático", comentó la actriz.

"Tuve la gran suerte de poder hacer una terapia de dos años focalizada en el abuso sexual. Es algo que va con vos toda la vida y hay que trabajarlo terapéuticamente", agregó.

Y reconoció: "Tengo la necesidad que las cosas cambien, no tengo la necesidad de encontrarlo a él, es más, a él yo ya lo perdoné. Si no lo perdono a él, no sano yo".

"Esa persona obviamente no trabajó más en casa y terminó siendo basurero del lugar donde vivía. Mi familia reaccionó echándolo. Es algo que lo llevas de por vida", finalizó Viggiano.