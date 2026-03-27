La furia de Robertito Funes Ugarte por un drástico cambio con Gran Hermano: "Decepcionado"

Robertito comentó también con fastidio que en su momento se contactó con quienes manejan Olga y Luzu para perdiles trabajo y que no recibió la respuesta esperada: "Yo llamé y les pedí laburo. Y bien gracias. Pero bueno, no soy parte de su cardumen y gracias a Dios", reconoció sin filtros.

Y después de llamar "Cholga" al canal de straming y apuntó: "Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el new rich canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos", concluyó furioso.

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El video del insólito robo en vivo a Robertito Funes Ugarte

Robertito Funes Ugarte vivió un momento tan inesperado como viral durante un móvil en el barrio de Recoleta. Una joven protagonizó una escena que dejó a todos en shock cuando el periodista estaba recorriendo la Feria Francesa en Plaza Francia.

Mientras dialogaba con distintos asistentes sobre las delicias del lugar, croissants, macarons y otras especialidades, todo se desvirtuó en cuestión de segundos.

En medio de una entrevista, una mujer que estaba al aire sorprendió a todos con una reacción totalmente inesperada. Sin previo aviso, la joven mordió el filtro antipop (capuchón del micrófono) y salió corriendo, llevándoselo puesto en la boca, en una escena tan absurda como viral.

En un primer momento, Robertito quedó completamente desconcertado y atinó a tomarse la situación con humor. Sin embargo, al ver que la mujer se alejaba, decidió reaccionar y salió a perseguirla. “¡Devolvémelo, que tengo que seguir trabajando!”, le gritó mientras corría detrás de ella ante la mirada atónita de los presentes.

Finalmente, logró alcanzarla y recuperar su herramienta de trabajo. La joven, lejos de mostrarse nerviosa, se acercó nuevamente al micrófono y lanzó:“Una disculpa por el inconveniente”, como si nada hubiera pasado.