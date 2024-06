La reacción Paulo Kablan ante el ultimátum que le dio la producción de A la Barbarossa por estar en Olga

Según el conductor de LAM, es por este motivo que decidieron darle un ultimátum para que se decida si quiere continuar trabajando con Gerogina o si quiere seguir haciendo sus apariciones en el canal de streaming de Migue Granados.

De esta manera, Paulo Kablan "pidió perdón pero están re calientes los de Kuarzo", detalló Ángel. PrimiciasYa se contactó en exclusivo con Paulo Kablan y se sorprendió ante este rumor que circuló.

"No tengo nada para desmentir porque es la no noticia. Es una Fake News", aseguró entre risas el panelista en diálogo con este portal. ¿Será así?

Ángel de Brito

A qué panelista de su programa Georgina Barbarossa no aguanta más

En LAM (América TV), la 'angelita' Fernanda Iglesias reveló con qué panelista tiene mala onda la conductora Georgina Barbarossa en su programa de Telefe.

"¿Vos te hablás todos los días con tu exmarido (Pablo Nieto) que tenés tanta data?", le consultó su compañera Nazarena Vélez a Iglesias. "Sí, todos los días", afirmó. Nieto es productor de A la Barbarossa.

Ahí, el presentador Ángel de Brito quiso saber si por ese vínculo estrecho que tiene con su expareja sabía que Nancy Pazos y Analía Franchín llegaban tarde al programa de Telefe. "No, yo lo vi. Empieza el programa y hay dos sillas vacías", comentó.

Marixa Balli se preguntó: "¿No dice nada Georgi?". "Georgina ya no aguanta ninguno", lanzó en chiste Ángel. "Georgina no quiere a Lío (Pecoraro)", disparó Fernanda sin filtro.

"Que está re cambiado", agregó. "¿Para bien?", le preguntó el conductor. "Sí, no pide nada. No pidió aumento", contestó Fernanda de manera cínica. Inmediatamente, el productor de LAM, Fede Bongiorno, quedó helado ante el último comentario de la panelista y no pudo terminar de hablar.