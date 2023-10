La alarmante carta de Alejandro Lerner sobre el futuro del país: "No tenemos más tiempo"

“No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas: ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas”, continuó.

Lerner abogó por los derechos de los adultos mayores: "Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados, ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado. Que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del estado. Que vuelvan a la gente, tan simple como eso”.

El cantante también pidió por “los niños, los jóvenes, los maestros, los médicos y los desafortunados” y remarcó la necesidad de un mandatario con "capacidad, decencia, entusiasmo y compromiso".

“Estamos cansados de que nos digan que cuando asumieron no sabían que las cosas ‘estaban tan mal’ y por eso no pudieron corregir el rumbo y volvemos al pasado”, agregó y le sugirió al próximo presidente que busque “profesionales, valores, y fortaleza moral. No tenemos más tiempo para ladrones avivados, machos pistola e intermediarios”.

Al finalizar, el intérprete de Todo a pulmón concluyó: "No se olvide de que la torta no es suya, aunque sea suculenta. Es que si todos muerden, no alcanza para sacar nuestro país adelante”.

Alejandro Lerner

El día que Alejandro Lerner conoció a su ídolo: "El shock era..."

Alejandro Lerner pasó por Noche al Dente (América TV) y habló sobre la espectacular anécdota que tuvo con Stevie Wonder en un local de instrumentos en California.

En el programa conducido por Fer Dente, en el segmento El disco de tu vida, Lerner eligió el tema Over Joyed, de Wonder, y ahí recordó la vez que lo conoció.

"A Wonder le pude dar la mano. Me shockeé tanto, tenía por lo menos cuarenta teclados. Estaba en un local de instrumentos, es la casa más grande California, se llama Guitar Center. Tiene un área que tiene guitarras, baterías y abajo hay teclados. Yo tenía que ir arriba porque ese día decidí que quería estudiar armónica, porque siempre quiero una más. Entonces me fui a comprar armónicas de todas las tonalidades", comenzó diciendo.

"Veo a tres señores afroamericanos, uno estaba hablando por teléfono y con la otra mano hacía un bajo, una cosa muy funky. Cuando mis ojos se ponen en foco digo: 'el del medio es Stevie Wonder. ¿Me puede pasar eso? ¿Que ese que está ahí sea Stevie Wonder?'", se preguntó ilusionado.

"Le digo a sus dos asistentes: 'Le puedo decirle hola a él'. El tipo me mira y me dice: '¿por qué no?'. Me acerco, le agarro la mano y le digo: 'Stevie, soy Alejandro Lerner, soy un artista argentino, soy letrista'. Entonces él me dijo: '¿Tenés alguna música para que escuche?'. Le dije 'no, no tengo nada'. Y tenía quinientos pianos alrededor mío, pero el shock era tan grande que yo creo que con haberle agarrado la mano el sueño ya estaba cumplido. Le pude decir 'gracias'", rememoró el músico sobre el día que conoció a su admirado artista.