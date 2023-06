El día que Alejandro Lerner conoció a su ídolo: "El shock era..."

Embed

"A Wonder le pude dar la mano. Me shockeé tanto, tenía por lo menos cuarenta teclados. Estaba en un local de instrumentos, es la casa más grande California, se llama Guitar Center. Tiene un área que tiene guitarras, baterías y abajo hay teclados. Yo tenía que ir arriba porque ese día decidí que quería estudiar armónica, porque siempre quiero una más. Entonces me fui a comprar armónicas de todas las tonalidades", comenzó diciendo.

"Veo a tres señores afroamericanos, uno estaba hablando por teléfono y con la otra mano hacía un bajo, una cosa muy funky. Cuando mis ojos se ponen en foco digo: 'el del medio es Stevie Wonder. ¿Me puede pasar eso? ¿Que ese que está ahí sea Stevie Wonder?'", se preguntó ilusionado.

"Le digo a sus dos asistentes: 'Le puedo decirle hola a él'. El tipo me mira y me dice: '¿por qué no?'. Me acerco, le agarro la mano y le digo: 'Stevie, soy Alejandro Lerner, soy un artista argentino, soy letrista'. Entonces él me dijo: '¿Tenés alguna música para que escuche?'. Le dije 'no, no tengo nada'. Y tenía quinientos pianos alrededor mío, pero el shock era tan grande que yo creo que con haberle agarrado la mano el sueño ya estaba cumplido. Le pude decir 'gracias'", rememoró el músico sobre el día que conoció a su admirado artista.

El crudo relato de El Tirri sobre su lucha contra el alcohol: "Hice ese..."

Este martes, El Tirri estuvo en Noche al Dente (América TV) y contó el crudo relato sobre su adicción al alcohol y cómo lo superó. "Hace casi doce años que no tomo alcohol", reveló el primo de Marcelo Tinelli.

"Yo hacía shows, producía shows, y fuimos con Charly (García) y Fito (Páez) a Bogotá, Colombia, espectacular. Yo no me acuerdo nada. Pasé por un lugar que decía Museo del Vodka, era viernes, y me desperté un domingo con las uñas pintadas con notas musicales, el Skype abierto y Mimi (su pareja) llamándome", recordó.

"¿Te dormiste por dos días?", le preguntó Fer Dente. "No, no, no sé qué hice. Yo sé que me desperté con las uñas con notas musicales. Yo arranqué a tomar un viernes y me desperté un domingo", le respondió. "Y cuando me desperté pedí ayuda y digo: 'che, no me siento bien', y me dijeron: 'estás bárbaro', pero no era algo físico era algo mental. Entonces se me desprendió como un click, era algo que no era yo, que no estaba acá", afirmó.

"Lo consulté con una persona cuando regresé, hice una promesa en el aeropuerto, había justo una iglesía, me arrodillé y dije: 'si yo llego vivo a Buenos Aires, te lo prometo, yo no tomo más'. Yo lo que quería era llegar vivo. Llegué y nunca más tomé, van a ser doce años", contó orgulloso.

"Tuve ayuda de toda la familia. Fue muy loco, una grosa en toxicología me dijo: 'lo que te pasó a vos fue un click que hiciste', le pagué y me dijo 'no me vas a ver más'. '¿Cómo no?', le dije. 'Yo quiero venir el martes, el jueves', le dije. 'No, ya está. Vos hiciste algo que le pasa a una entre tantas personas que se te desprendió el chip del alcohol', me contestó", detalló sobre el apoyo que tuvo el ex integrante de Los fabulosos Cadillacs.

Y agregó: "Yo no es que soy un amargo, soy mucho más divertido sin tomar, porque cuando tomaba me metía en mi propio mundo". El Tirri relaciona la canción Hacer un puente con salir de la adicción al alcohol. "Este tema me lleva ahí porque cuando lo escuché dije 'wow', yo tracé ese puente, hice ese puente de poder transportarme de un lado a otro estando lúcido", reveló.