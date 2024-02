La amante de Peso Pluma grabó un polémico video: aclaró qué pasó con el cantante y chicaneó a Nicki Nicole

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó la artista su triste mensaje.

Nicki Nicole

Luego se conoció que la mujer en cuestión, señalada como la amante de Peso Pluma, es la modelo Sonia Sahar. La morocha se defendió de las críticas en un video compartido en las redes y chicaneó a Nicki Nicole.

"Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando", comenzó la modelo su nuevo descargo. Y aclaró: "Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación".

"No sé quién es ella (Nicki Nicole), pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy", remarcó la modelo con un palito hacia la ahora ex de Peso Pluma.

Y dejó en claro que no quiso romper ningún noviazgo: "Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Es todo lo que quería decir por ahora".

La desesperada reacción de Peso Pluma tras la catarata de críticas por su infidelidad a Nicki Nicole

Cuando apenas pasaron un par de días desde la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, luego de la viralización de un video del mexicano con otra mujer en Las Vegas, el cantante tomó una drástica determinación ante las críticas que recibió en Instagram.

Casi de inmediato, el trappero de 24 años comenzó a recibir una catarata de cuestionamientos y hasta insultos por su actitud para con la argentina, al pie de su más reciente posteo junto a Nicki en su feed de Instagram que data del pasado 5 de febrero con motivo de los Grammy.

"Ya no eres bienvenido en el festival de Viña", "desplúmenlo", "Presumir para después no cuidar", "Qué descaro para seguir teniendo la foto", "Patria o nada, ni vengas pa' Argentina, mucha mujer para vos", fueron algunos de los tantos mensajes que los internautas comenzaron a dejarle en su feed junto a la postal en blanco y negro donde lo acompaña su ahora ex novia.

En tanto, al ver que los hostiles comentarios no cesaban, tras ver otros tantos como "Canceladísimo", "Megan Fox de Argentina no se toca", "Por eso no lo queremos en Viña, ni Chile" o "Infiel", Peso Pluma optó cerrar los comentarios a sus seguidores.

Es así que abajo de los ya existentes, puede leerse el aviso de la red social que indica "se limitaron los comentarios en esta publicación".