La amiga de Furia se plantó y enfrentó a la producción de Gran Hermano: "Hacen foco en..."

Y no conforme con ello, remarcó: “Entonces de repente hacen foco en todo eso y no muestran cosas divertidas. Ahora los familiares cuando entraron dijeron ‘che no puedo creer lo buena onda que es esta mina, los chistes que hace, me llevo bárbaro’”.

Fue allí que la exhermanita Romina Uhrig le respondió en defensa del programa, asegurando que en Gran Hermano “Muestran todo. Lo bueno de Furia y lo malo, igual que con todos los que están ahí adentro”.

Y mientras Robertito Funes Ugarte también salió en defensa de la producción del reality, asegurando que "Es fantástica, estupenda y se ve absolutamente todo. No se tapa nada ni se cubre nada. Están 24 horas allí y hay cuidados obviamente y el televidente lo sabe", Uhrig hizo foco en el polémico carácter de Furia.

“Es continuamente la agresión de Juliana. Yo, mirá que la banco en su juego en un montón de cosas... pero las agresiones que tuvo con él (Mauro), con Agostina, con todos los chicos que quiso ir sacando”, expuso sin pelos en las lengua.

Y remarcó: “Ahora como ve que Emma levantó un poquito, no quiere darle ese poder y entonces se lo saca con insultos. ¿Está bien que insulte a la madre? ¿Qué lo haya empujado a él? No está bien", así como le hizo ver a Rocío: "Yo entiendo que sos la amiga pero como amiga también le tenés que decir ‘che esto está mal’”.

Fue allí que Correa aseguró haberlo hecho, al contar: “En un momento cuando termina la discusión con Emmanuel le digo ‘tranquila, tené cuidado hasta dónde son tus puteadas y tu agresión’ porque sé lo que está pasando afuera”.

En tanto, a esa altura del debate intervino Gustavo Conti para exponer que su contundente opinión. “Mauro más de una vez destacó que la piba (Furia), y se vio también en la televisión, que es muy divertida y tiene buena onda. Pero empaña eso cuando se brota y se transforma”, concluyó.

Escandalosa versión sobre la relación de Furia y la producción de Gran Hermano: "Los amenaza"

Furia el personaje es el personaje más polémico de esta edición de Gran Hermano. Desde que entró a la casa logró generar un alto fanatismo en la audiencia, aunque en el último tiempo fue muy cuestionada por sus acciones e incluso la acusan de recibir información de la producción.

En medio de toda esta situación, y ciertos deslice por parte de la jugadora donde expuso conversaciones que tuvo con productores, Ángel de Brito contó en LAM (América) una fuerte interna que cambia el rumbo de todo.

“Me llega una información de Telefe, algo que hasta acá no se sabía. Obviamente me lo van a desmentir, pero me cuentan de la producción de Gran Hermano que están teniendo ciertos inconvenientes con Furia”, comenzó diciendo el conductor.

Furia vs la producción de GH

Y amplió: “Los inconvenientes, que por supuesto no se ven al aire, transcurren en el confesionario. No solo se queja, sino que Furia amenaza a la producción". "Es un personaje hermoso, está volviendo locos a los participantes, los panelistas y a la productores”, agregó picante.

Luego replicó el mensaje que llegó a celular y leyó: “Furia amenaza todo el tiempo a la producción, particularmente a dos muy conocidos para el medio, Graciano y Juan Manuel Méndez. La llaman al confesionario para bajarla y que se calme cuando ven estas situaciones de desborde, ¿pero ella que dice? que apenas la dejen afuera va a contar todo".

“Están muy preocupados, en general, no solo las dos personas que nombre, porque lo pueda a llegar a decir y por si miente también. Si ella mañana sale y dice algo, la gente le va a creer a Furia. Es un problemita", concluyó Ángel dejando sin palabras a todo el panel.