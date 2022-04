La angustia de Claribel Medina porque su hija se fue a vivir al exterior

"Agostina, mi hija menor que es cantante, actriz y artista, se fue a vivir a Estados Unidos. Hicimos un viaje con la familia y ella ya se quedó en Miami a vivir", reveló Medina en Mitre Live.

Y amplió: "Yo las crié para que vuelen, tenemos una hermosa comunicación y estamos todo el tiempo unidas".

Sobre la distancia geográfica con una de sus hijas, Claribel Medina admitió: "Se la extraña muchísimo, se la extraña horrores... La despedida fue en su casa de allá, a mí me duelen los aeropuertos; no me quise quedar ni un segundo ahí".

Y cerró: "La charla fue profunda y nos dimos un abrazo. La mandé con fuerza al mundo".

La decisión de las hijas de Claribel Medina

"Es muy triste que hoy tengamos a tanta gente buscando trabajo y que no puedan hacerlo en Argentina, nosotros tenemos una juventud que no se pueda ir toda del país y tenemos que defender ese talento joven”, sostuvo en su momento Claribel Medina en charla con Mitre Live sobre la charla que tuvo con sus hijas por sus futuros ante la problemática económica en la Argentina.

"Me preocupa y me han planteado irse de la Argentina. Yo creo que en todos los hogares se habla sobre este tema. La preocupación por el futuro de nuestros jóvenes. Cómo hacen para sostenerse económicamente”, expresó sobre el diálogo que mantiene con sus hijas por este tema.