La angustia de Imanol Rodríguez al contar el violento robo que sufrió: "No se lo deseo a nadie "

Y continuó: "En el lugar donde me sentía seguro, donde nada malo podía pasar. Todos los días quería volver. Disfrutaba mucho de quedarme el día entero ahí adentro, de que vengan amigos o familia a comer, charlar. Todo ahí siempre estuvo bien hasta que hace dos semanas lamentablemente viví un episodio que no se lo deseo a nadie en el mundo".

Imanol Rodríguez.jpg

Luego profundizó en el robo que vivió y amplió: "Tres personas decidieron aleatoriamente (creo) violar mi intimidad y agredirme con tal de llevarse algo. No es para ahondar en detalles. Lo que se llevaron por suerte fue material, pero necesitaba hacer algún descargo de este tipo".

"No pensaba hacerlo, pero el día de hoy me movilizó bastante. Por suerte los amigos y la familia nunca faltaron y tengo de sobra. Estoy feliz por eso. Me demostraron que van a estar siempre. Lo único que queda es seguir para adelante y agradecer estar vivo", concluyó.

Imanol Rodríguez robo

La reacción de Imanol Rodríguez cuando le preguntaron por el romance de su papá con Sabrina Carballo

Imanol Rodríguez, hijo de Miguel Ángel Rodríguez, fue uno de los eliminados de El Hotel de los Famosos y hoy habló de su reacción al ver a Sabrina Carballo en el programa.

Recordemos que la actriz Sabrina Carballo tuvo un romance con el papá de Imanol, Miguel Ángel Rodríguez. El romance de los actores fue en el 2016.

En ese año, el actor y humorista se separó de Maribel Altavista, con quien transitó 30 años de amor y tuvo dos hijos, uno de ellos, Imanol.

Embed

"¿Qué onda con Sabrina, teniendo en cuenta que tuvo una relación con tu papá?", le preguntó, sin vueltas, Karina Iavícoli al joven actor en Socios del Espectáculo.

Su respuesta fue fatal: "Fingí demencia. Nunca me enteré de nada". Luego, Imanol habló más serio: “Fue un tema que en su momento lo charlé con mi viejo".