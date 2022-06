El hotel de los famosos: La crítica discriminatoria de Imanol Rodríguez a Locho Loccisano que generó polémica

En medio del revuelo generado en El hotel de los famosos (E Trece) por las peleas y enfrentamientos que terminaron anoche con la renuncia de Chanchi Estévez al no estar de acuerdo con la salida de su ex, Sabrina Carballo, comienzan desde las redes a examinar con lupa cada una de las palabras y acciones de los participantes. Así, ahora trascendió una charla de Imanol Rodríguez con el ex futbolista que generó terrible polémica al criticar despectivamente a Locho Loccisano por su paso por Combate, aquel reality de destreza física que tuvo aire en la pantalla de El Nueve.