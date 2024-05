La angustia de Paula Chaves al ser desplazada de Bake Off: "Me duele"

“Me dolió. Quise usar otra palabra porque me duele, pero también entiendo la situación. Me dolió parece que es desde un lado de enojo pero no estoy enojada ni mucho menos. Es un proyecto que hice tanto tiempo, me encantó hacer y marcó un montón en mi vida y carrera", confesó.

paula chaves bake off.jpg

Y agregó: "Voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio pero obviamente es triste. Entiendo la situación del canal, que ya tenía contratada a una producción, a una conductora, que iban a hacer un formato que no se pudo como Master Chef y terminan haciendo Bake Off con todo el equipo contratado. Es lógico, laburo hace muchos años en esto".

Por último, hizo una evaluación personal y reconoció: “Yo creo que lo hice bien, la pasé muy bien haciéndolo y me divertí. Siempre fueron palabras lindas tanto del canal como la gente y los medio así que yo soy la que puedo decir si no estoy porque no gustó mi trabajo o por esto de que hay cosas contratadas".

Paula Chaves reveló una fuerte experiencia personal y reflexionó sobre los cuerpos en los medios

En las últimas horas Paula Chaves decidió expresarse a través de sus redes sociales con una profunda reflexión sobre cómo se muestran los cuerpos en los medios y contó una importante experiencia personal.

Lo cierto es que a lo largo de su carrera como modelo, Paula ha pasado por una gran cantidad de sesiones fotográficas y ha sido la imagen de muchas marcas y revistas.

Sin embargo, el camino recorrido la llevó a plantearse ciertas cuestiones. “Hace unos años me llamaron para hacer una tapa de revista, para mostrar como había recuperado mi cuerpo después de haber parido", comenzó contando en una historia.

"Mi hermana me dijo 'a vos nada más te sirve mostrarte, no le hacés bien a nadie mostrándote con Photoshop, solo a vos misma y a tu ego'. Es algo que me resonó y mucho", continuó en referencia a Delfina.

En el mismo posteo, Paula mostraba un video suyo realizando su rutina de ejercicio y expresó: "No quieras alcanzar ningún cuerpo que veas acá. Movete por vos, es salud física y mental".