La angustia y triste mensaje de Lola del Carril ante las constantes críticas que recibe por su trabajo

“Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda”, comenzó su picante descargo Lola del Carril .

lola del carril respuesta a criticas.jpg

“Lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre”, continuó con mucha bronca.

Y remarcó sobre las despiadadas comentarios que observa sobre su trabajo: “Sociedad de mierda, anticuada y machista”, observó la comunicadora de 25 años.

“Vayan a laburar y dejen ser. Van a lograr que deje de hacerlo”, cerró su picante descargo en las redes. En otro mensaje, Lola del Carril sumó la frase “Te juro que duele mucho” junto a un fondo color negro.

lola del carril respuesta a criticas 1.jpg

Lola del Carril pidió perdón por sus mensajes de odio y discriminación que se viralizaron

Lola del Carril y Angela Lerena fueron relatora y comentarista el jueves del partido entre Suiza y Camerún del Mundial Qatar 2022, convirtiéndose en la primera dupla femenina en comentar un partido de un mundial masculino.

Lo cierto es que desde hace unos días, Lola del Carril, relatora de fútbol en La TV Pública, se ve envuelta en gran polémica en las redes ya que se viralizaron fuertes mensajes de años atrás donde discriminaba y apuntaba contra el kirchnerismo y quienes votaban a ese espacio político.

En este sentido, Lola hizo un contundente descargo en Twitter donde pidió perdón por aquellos mensajes de odio y discriminación y reconoció que esos pensamientos ahora están en las "antípodas de lo que piensa, siente y lucha hoy".

lola del carril.jpg

"La TVP hizo historia conformando una dupla femenina en un mundial. Lamento mucho que esa conquista pueda quedar opacada por unos comentarios fuera de lugar que hice cuando tenía 14 años, y que hoy no me representan para nada. Pido enormes disculpas por los twits de odio Y discriminación", se sinceró la periodista.

Y agregó: "No me veo representada en esos dichos ni mucho menos en esos ideales. Lamento en algún momento haber escrito semejante aberración. Pido perdón por la agresión de los mismos que se encuentran en las antípodas de lo que pienso, siento y por lo que lucho hoy".

"No dejemos de celebrar que ayer hicimos historia y que mas mujeres podrán soñar con ocupar espacios en el periodismo. Desde ya muchas gracias y saludos para todos!", cerró Lola del Carril.