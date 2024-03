La angustia de Zoe y Rosina por el ingreso de nuevos participantes a Gran Hermano generó una ola de memes

Rosina y Zoe en el baño ante la entrada de nuevos participantes - GH 2023.jpg

Fue así que mientras sus compañeros recibían a los nuevos ingresantes, las súper poderosas en encerraron en el baño, entre enojadas y angustiadas por los flamantes rivales que acababan de sumarse a la competencia, para hacer catarsis, ocultar su desesperación y descargar tensiones.

Claro que como esta situación fue emitida en vivo en medio de la gala televisiva, no tardaron más que un par de minutos en explotar una catarata de memes desde la red social X -ex Twitter- tomando a risa el sufrimiento de las amigas de Lucía, quien no logró reingresar al juego tras su eliminación.

Gritos y un beso apasionado: así fue el regreso de Sabrina y Denisse a Gran Hermano

Este lunes fue una gala muy revolucionada en Gran Hermano (Telefe). Tras la incorporación del Golden Ticket, Sabrina y Denisse regresaron a la casa para una segunda oportunidad dentro del reality.

Si bien sus compañeros recibieron un grito del exterior anunciando que ellas podrían ingresar, los jugadores se mantuvieron expectantes y reaccionar completamente impactos ante la llegada de sus ex compañeras.

Sin dudas, uno de los momentos más comentados de su entrada, fue el reencuentro de Denisse y Bautista que se dieron un apasionado beso apenas se vieron y luego no podían despegarse.

Por su parte, quien también se mostró muy eufórica por la vuelta de Denisse, fue Catalina, que no paró de gritar y abrazarla durante los primeros minutos.

“Estamos en una nueva etapa del juego, todo lo pasado quedo atrás porque ahora comienza una nueva instancia. Como siempre les digo, es un juego de adaptación, de corazón, cabeza y regular”, anunció Santiago del Moro al ver a todos reunidos nuevamente en el sillón.