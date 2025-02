La broma de Pamela David que desconcertó en pleno vivo a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Fue cuando Adrián Pallares contó que en el espectáculo teatral que presentan, relatan que hubo tres personas famosas que han querido "cagarlo a trompadas" a Rodrigo al cruzarlo en algún evento. Y cuando dijo que uno de ellos es Bruno Lábaque, a Pamela se le transformó la cara de manera instantánea.

"Estábamos en una obra de teatro y él estaba sentado al lado nuestro y entonces estaba enojado", dijo Adrián al tiempo que observaba a David seria. Y cuando iba a terminar la anécdota -contando que al relatar esto en el programa de Wainraich, de inmediato Lábaque se comunicó con él para disculparse 20 años después- mientras remarcaba que tenía un final feliz, la conductora lo interrumpió con gesto adusto asegurando: "Me parece de mal gusto... Re desubicado".

"¿La estás pasando mal?", le consultó atónito Rodrigo en pleno aire mientras Pallares intentaba salir del paso nervioso remarcando que el cuento terminaba bien. Pero Pamela insistió cortante: "Es que está todo mal con Bruno hoy...", lo que dejó por unos instantes sin habla a los periodistas.

En tanto, mientras los inminentes conductores de Intrusos intentaban remontar una situación claramente incómoda, Pamela David largó un carcajada, le sacó la lengua a Pallares en señal de "caíste en la broma", tras lo cual todos estallaron de risa y por supuesto Adrián y Rodrigo respiraron aliviados.

Intrusos 25 años con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Va a volver gente que no se imaginan"

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares regresan a la pantalla de América TV para ponerse al frente del histórico programa de espectáculos que es la marca insignia del canal, Intrusos.

El ciclo celebra sus 25 años en 2025 y tendrán como conductores a los periodistas que ya habían sido parte del programa hace unos años. La fecha del estreno es el próximo lunes 10 de febrero a las 13hs.

En diálogo con PrimiciasYa, Lussich y Pallares contaron cuáles son sus sensaciones ante este nuevo desafío: "Estamos felices de volver a América, de volver por los 25 años de Intrusos, caminar por estos pasillos por estos lugares, es volver a un lugar que uno quiere mucho y que ha sido feliz", destacó Adrián.

Por su parte, Rodrigo indicó: "Yo no comparo los proyectos que voy haciendo, me parece interesante, más allá de los 25 años de Intrusos, el peso de esta marca es enorme, es una bomba y me encanta estar acá en este año especial".

Cabe recordar que Lussich y Pallares estuvieron al frente del ciclo de América en 2021, tras la salida de Jorge Rial, luego de dos décadas al frente del icónico programa de espectáculos. Intrusos contará con una escenografía renovada, un formato más interactivo y con muchas sorpresas.

Solo basta verlos un ratito en pantalla para comprobar la química que tienen. Su relación trasciende lo estrictamente laboral y se definen como “familia”. Curiosamente, el vínculo entre ambos no empezó con tan buena onda como evidencian ahora frente a cámara.

"Recuerden que esta relación laboral, amistosa, profesional nació hace 19 años, con este señor diciéndome 'vos y yo nunca vamos a ser amigos'. Y hoy estamos juntos atravesando otro gran momento", destacó con humor Rodrigo.

Y Adrián, comentó: "Laburar, compartir la misma pasión que es esto, la preproducción de los programas en mi auto, la química que nosotros tenemos viene de fábrica, nos respetamos siempre. Generalmente estamos bastante de acuerdo en lo que queremos hacer, hay cariño y hay respeto, son las dos cosas muy importantes".