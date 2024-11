La emoción de Pamela David tras ganar el Martín Fierro Latino y la promesa que deberá cumplir

Claro que una vez terminada la fiesta, fue la propia David quien le confesó al conductor de LAM a través de una Instagram Storie que junto a Damasia Ochoa había prometido teñirse de rubia si llegada a ganar el premio.

Así las cosas, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa horas después de la fiesta internacional de APTRA que consagró su programa como el más destacado de Latinoamérica, Pamela David confirmó que cumplirá su promesa. "Al final es cierto eso que dicen que hay que desearlo tanto que al universo no le quede otra que dártelo. No me imaginé que iba a ser tan emocionante", contó feliz.

Al tiempo que sobre la promesa a la que la desafió una de sus colaboradoras en el programa, Pamela confió con picardía: "Y a Damasia Ochoa ahora la quiero matar, que se le ocurrió la idea... porque las promesas hay que cumplirlas sino te trae mala suerte".

Y como Pamela tiene previsto su viaje de regreso a Buenos Aires recién para el día martes, este sábado ya comenzó a averiguar en Miami dónde hacer efectiva su palabra. "Ya estoy averiguando acá en Simona, que hacen unos colores divinos, con el colorista a ver si llego antes de volver a Buenos Aires a poner el color, porque como es tan oscuro mi pelo, y hay que hacer varias decoloraciones. Pero sí, hay que empezar a ponerse rubia nomás", confesó sonriente.

Así es que si le dan los tiempos, el miércoles cuando retome la conducción de Desayuno Americano, quizás ya esté completamente rubia.

La furiosa actitud de Luis Ventura con Jonatan Viale en los premios Martín Fierro Latino: el video

Este viernes en la segunda entrega de los premios Martín Fierro Latino en Miami, el presidente de APTRA Luis Ventura se quedó con un sabor amargo en el final de la transmisión cuando, con el premio de Oro en la mano, anunciaron a Jonatan Viale como el ganador de la noche y resultó que ya se había retirado de la fiesta.

Lo cierto es que luego del anuncio, Ronen Suarc, quien condujo la entrega, se dio cuenta que el periodista ya no estaba. Así, con Ventura sobre el escenario con la estatuilla no dudó en llamarlo en vivo para avisarle y para que vuelva a recibirlo.

“¿Me estás jodiendo?”, preguntó entonces Viale a través del celular a lo que Suarc le explicó: “No, no te estoy jodiendo. Esto es en vivo. Te lo va a decir Luis Ventura. Estamos en la transmisión ”. Claro que, visiblemente molesto, Ventura atinó a decirle a Jonatan: “Lo gané yo. Me lo llevo a mi casa. Jodete”, y se retiró del escenario con el premio.

“Amigo, te ganaste el Martín Fierro de Oro y está en vivo, pero se fue. ¡Dice que está volviendo! ¿Qué hacemos Luis? ¡Ya está, se lo llevó!”, dijo verborrágico Suarc apurado por el cierre de la transmisión.

En tanto, cuando ya se había despedido de todos, llegó corriendo Viale al estudio. “Un segundo, ¡está llegando! ¡No te puedo creer que te hayas ido, amigo! ¿Dónde estabas?”, lanzó sorprendido el conductor, que logró que Luis Ventura le mandase el premio, pero no regresó al escenario a entregárselo.