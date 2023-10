La bronca de Jey Mammon con Telefe después de que lo sacaran de La Peña de Morfi: "Me merecía..."

En la entrevista, el conductor aseguró que Gustavo Sofovich, el productor de su unipersonal, estuvo en las malas y le agradeció por su apoyo. "No solamente desde el lugar de productor se acercaron, sino también desde lo humano", afirmó.

Más adelante se refirió a la gente del medio que lo acompañó, después de la denuncia que se conoció de Lucas Benvenuto por abuso sexual en su contra, y expresó: “Vos sabes lo que significa la cancelación, hay mucha gente del medio que está cerca y me apoya. Yo estoy muy feliz de poder trabajar, pero hoy en día la televisión no es mi espacio, y no por voluntad propia. Estoy cancelado en la tele”.

Por otro lado, el cronista le preguntó por su situación con Telefe, donde él conducía La Peña de Morfi, y respondió: “Está claro que no estoy en Telefe porque Telefe no quiere que yo esté”.

También el cronista le preguntó si él se merecía un derecho a réplica en el canal. "Por supuesto que me merecía un derecho a réplica en mi canal, porque yo soy inocente y además no tengo ninguna causa”, aseguró.

Y agregó: “De verdad, no sé por qué no me dieron ese derecho. Me cuesta mucho sacar conclusiones. Lo que no me cuesta es hacer teatro. Ya pasaron cinco o seis meses, soy una persona inocente, basta. No tengo que dar más explicaciones a nadie sobre ese tema”.

El inesperado anuncio de Jey Mammon: "Lo voy a presentar en Buenos Aires"

Jey Mammon reapareció este martes con una publicación en su cuenta de Instagram en la que compartió una imagen con un cartel que decía "Enseguida vuelvo".

Horas más tarde, el conductor hizo un vivo en su red social para explicar el motivo de la foto que había posteado. "Enseguida vuelvo es el título de un espectáculo unipersonal que terminé de armar hace dos días", reveló.

"La verdad es que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario", aseguró. "Tengo ganas de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes y lo voy a hacer", sumó Mammon.

Acto seguido, el músico detalló dónde será el show que contará con la producción de Gustavo Sofovich: "Lo voy a presentar en Buenos Aires. Como el año casi se está yendo seguramente sea una fecha. Tenemos una idea de viajar a Montevideo, Uruguay, la idea es antes de fin de año ir para allá. También quiero contarles que si existe la posibilidad de llevarlo a cualquier otro lado a lo largo y a lo ancho de la Argentina, sería lo más lindo del mundo. En el verano la idea es ir a Carlos Paz. Vamos a ir un par de días. Y el resto de la semana haremos una recorrida por Córdoba".

Después contó cómo fue el proceso creativo: "Me costó mucho armarlo porque la realidad es que elaboré todo un texto y después armé otro, o sea tenía dos unipersonales muy distintos entre sí y al final terminaron siendo uno. Los fusioné los dos en uno"

"La realidad es que cuando vengan se van a encontrar con algo tan elaborado y pensado que yo estoy muy orgulloso, muy feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles. Se van a encontrar con personajes, la voy a traer a Estelita, entre otros personajes, va a haber un piano donde voy a estar haciendo un poco de música y también voy a estar haciendo un poco de historia y contar las cosas que me pasaron en todo este tiempo", expresó.

Antes de cerrar el vivo de Instagram les agradeció a todos sus seguidores y remarcó que "el teatro, el humor y sobre todo la música son un espacio de sanación. Para mí va a ser algo maravilloso".