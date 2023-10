Reaparición y misterioso anuncio de Jey Mammon: ¿Vuelve a la televisión?

"Enseguida vuelvo", expresó Jey Mammon con una imagen donde se leía un cartel con esa frase y una mano sobre el picaporte de una puerta en claro gesto de abrirla.

jey mammon mf 2.jpg

El posteo del animador se llenó en poco tiempo de miles de likes y cientos de comentarios, muchos a favor de su vuelta al trabajo y otros en contra.

Cabe recordar que al momento que estalló en los medios la grave denuncia contra Jey Mammon, el conductor se encontraba al frente del ciclo La peña de Morfi y luego fue desvinculado de Telefe.

¿Cuál será el importante anuncio que tiene para dar Jey después de su enigmático posteo?

jey mammon posteo regreso.jpg

El triste posteo de Lucas Benvenuto tras la denuncia a Jey Mammon: "Decidí perdonarte"

Lucas Benvenuto recordó con dolor la muerte de su madre y le dedicó un conmovedor posteo. El patinador, que denunció a Jey Mammon por abuso, subió una foto de su infancia con un desgarrador mensaje.

“Hoy hace 13 años que mis cumpleaños no son los mismos. Hoy hace 13 años que corrí lo más que pude para poder darte el último beso, y no llegué, no me esperaste. Hoy hace 13 años que siento un vacío que nada ni nadie puede llenar”, comenzó.

“Hoy hace 13 años que te entendí, entendí el porqué de muchas cosas. Hoy, hace 13 años decidí perdonarte y dejarte ir”, cerró.