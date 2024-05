Quiénes son los dos visitantes que tuvieron que abandonar la casa de Gran Hermano

Luego, Del Moro ingresó a la casa sosteniendo cuatro sobres -dos con los nombres de los visitantes que se quedaban y dos con los que se iban- y anunció que Facundo, el amigo del Chino, continuaba en la competencia.

Inmediatamente, también reveló que Francisco, el hijo de Darío, tenía que agarrar sus valijas e irse del reality. Aunque Pancho tuvo un acercamiento con la jugadora más popular del certamen, Juliana 'Furia' Scaglione, no pudo lograr quedarse y ganar la casa.

Más tarde, minutos antes de la medianoche, el presentador le comunicó a Franco que debía despedirse de los participantes y abandonar el certamen. Luego Del Moro informó que Francisco obtuvo el 12,2 por ciento de los votos del público y Franco el 18,4 por ciento.

El feroz descargo de Cata contra la hermana de Furia de Gran Hermano: "Nefasta"

En un video que subió a sus historias de Instagram, Catalina Gorostidi apuntó con todo contra Georgina Scaglione, "Coy", la hermana de Furia de Gran Hermano. La médica pediatra explotó indignada y sin filtros.

"Estoy acá, feliz de la vida, disfrutando de todo mi éxito, de toda mi felicidad, pero voy a hacer este mensaje para decirle a la nefasta que está hablando pelotud...", comenzó diciendo la morocha.

Cata aclaró que le molestó que Coy diga que ella se tomó a burla los problemas cardiológicos que sufrió Alfa en su ingreso a Gran Hermano. "Yo nunca me reí de la enfermedad que tuvo Alfa adentro de la casa. De pedo sabía que había tenido presión alta. Cuando salí me enteré de todo lo que le había pasado a Alfa", remarcó.

La ex GH explicó que no tenía forma de saber qué le pasaba a Alfa porque ellos casi no tenían vínculo. "Adentro de la casa, yo no sabía nada porque con Furia ya no hablaba", agregó.

Al finalizar, Cata se despachó fuerte contra Coy. "Cerrá el ort... nefasta... no hables de mí, no me nombres, no me rompas las pelot.... Dejá de usarle los canjes... dejá de romper las pelotas.... porque no nunca me reí de la enfermedad de Alfa", concluyó.