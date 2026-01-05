La bronca de Noelia Marzol tras la polémica por el video hot con su marido: “Nos cancelaron por..."

Embed

"Por ahí me llamaría más la atención una puteada o un ‘che, boludo’ a mi marido. Esas cosas en mi casa no pasan. Si se quieren enojar porque nos amamos y acariciamos, está bien. Me llama la atención que no se enojen por la violencia y sí por el amor, pero allá cada uno", continuó firme en su postura la acctriz.

Marzol aclaró que con su marido son de demostrarse el cariño que se tienen y también lo hacen con sus hijos: “Nosotros nos besamos todo el tiempo delante de mi hija, nos chapamos, nos acariciamos. Eso es algo habitual en mi casa. A mis hijos los beso y nos abrazamos, es de ese estilo nuestra familia”, explicó.

Y agregó: “Si le hubiera dicho ‘dejame un rato tranquila así le preparo la comida a tu papá’ nadie me hubiera criticado, pero como dije que tenía deseo de estar con el padre a solas, fue toda una cuestión. Me parece súper normal que las parejas quieran tener un rato de soledad, más allá de si tienen intimidad en ese rato o no".

"Fue todo demasiado inflado y creo que dio más allá la imaginación de las personas. Así que yo no me voy a hacer cargo de lo que pensaron los demás de lo que podría haber llegado a suceder”, finalizó Noelia Marzol sobre la polémica que se abrió en las redes ante ese video.

El fuerte relato de Noelia Marzol tras la operación de urgencia de su hijo Donatello

Noelia Marzol abrió su corazón y estremeció a todos sus seguidores de Instagram con un crudo testimonio al contar la situación más angustiante que le tocó vivir como madre con respecto a la cirugía de su hijo Donatello.

La actriz y bailarina explicó que el pequeño fue operado de amígdalas y adenoides y que, afortunadamente, se encuentra fuera de peligro y recuperándose bien. “Ver a un hijo tan chico entrar a un quirófano es algo que te desarma por completo”, remarcó la arista en una entrevista con Puro Show (El Trece).

“Hay momentos en los que no tenés opción, solo acompañar y ser fuerte por ellos. Cuando ves a tu hijo bien, todo lo demás pasa a segundo plano”, expresó con total sinceridad sobre el temor que le dio enfrentar esa inesperada situación de salud que vivió el pequeño.