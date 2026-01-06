El ataque de llanto de Noelia Marzol tras las críticas de una psicóloga a su rol como madre: "Me hirió..."

"En un hogar donde se vive con mucho amor y respeto", enfatizó la actriz. "Ella con un pedido de disculpas pedorro, en un posteo donde vuelve a afirmar que sucedió eso, vuelve a afirmar que hubo una situación de sexualización no está bueno".

Totalmente quebrada, Marzol explicó: "Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque no sólo me hirió a mí sino también a la integridad del menor, que es lo que supuestamente ella predica que está tratando de conservar. Porque a la que más dañó fue a mi hija".

Qué dijo la psicóloga sobre Noelia Marzol

Tras el malestar que expresó Noelia Marzol y luego de varios intentos de contacto por parte de la bailarina, la psicóloga Mariana Kersz decidió retirar el material que había publicado y ofrecer disculpas públicas. Según explicó, la decisión respondió a su intención de “proteger a las infancias” y reconoció un error al no haber difuminado el rostro de la menor al utilizar el video como parte de su análisis.

"Está aclarado, yo quedé conforme con tus palabras y ya te pedí disculpas públicas y privadas. Podemos no pensar igual y por eso justamente es que bajé el post porque respeto a tu hija sobre todo. Pero no pensar igual no quita que es responsabilidad de cualquier persona que tiene una red social evitar naturalizar conductas que puedan ser confusas para los niños/as y adolescentes", se pronunció a través de un mensaje dirigido directamente a Marzol, en el que reiteró sus disculpas, aunque también sostuvo su postura sobre el debate generado.

En el cierre de su descargo, la profesional buscó marcar un límite y aclarar su posición personal respecto a la crianza: "No me meto en tu crianza, como te dije privado, apenas puedo con la mía. Y siempre estoy y estaré a favor de las demostraciones de amor y afecto frente a los chicos/as, siempre".