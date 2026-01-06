El ataque de llanto de Noelia Marzol tras las críticas de una psicóloga a su rol como madre: "Me hirió..."
Noelia Marzol se mostró visiblemente angustiada tras las declaraciones de una psicóloga que cuestionó su rol como madre a partir del video que la bailarina compartió en redes sociales junto a su pareja, delante de su hija.
6 ene 2026, 18:58
El ataque de llanto de Noelia Marzol tras las críticas de una psicóloga a su rol como madre: "Me hirió..."
Noelia Marzol atraviesa días difíciles tras el video que compartió junto a su pareja, Ramiro Arias, en una pileta y en presencia de su hija. La publicación generó una fuerte repercusión en redes sociales, con opiniones divididas entre mensajes de apoyo y duras críticas.
Sin embargo, fueron los comentarios negativos los que mayor impacto tuvieron, especialmente aquellos que cuestionaban que la escena mostrara una situación de intimidad adulta frente a la menor. Incluso, una psicóloga habló de “sexualización” y “abuso de menores”. Ese diagnóstico apresurado terminó afectando profundamente a la bailarina, que se mostró conmovida y quebrada al referirse al tema en una nota con Los Profesionales de Siempre (El Nueve).
"Ella es psicóloga, no es una persona que está opinando y nada más. Afirma que 'eso es una situación de sexualidad'", expresó Marzol y agregó: "Ella pidió disculpas y en el mismo momento dijo que era un momento de sexualidad y que no está bueno para los nenes. El pedido de disculpas sería diferente".
"Yo la pasé como el ort* y mi hija está asociada en un montón de lugares, su carita, con un tema de abuso infantil. Fue muy jodido lo que hizo. Un pedido de disculpas no saca todo eso y no saca la opinión que ella formó forzosamente diciendo que mi hija está siendo abusada infantilmente", expresó conmovida.
"En un hogar donde se vive con mucho amor y respeto", enfatizó la actriz. "Ella con un pedido de disculpas pedorro, en un posteo donde vuelve a afirmar que sucedió eso, vuelve a afirmar que hubo una situación de sexualización no está bueno".
Totalmente quebrada, Marzol explicó: "Lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias porque no sólo me hirió a mí sino también a la integridad del menor, que es lo que supuestamente ella predica que está tratando de conservar. Porque a la que más dañó fue a mi hija".
Embed
Qué dijo la psicóloga sobre Noelia Marzol
Tras el malestar que expresó Noelia Marzol y luego de varios intentos de contacto por parte de la bailarina, la psicóloga Mariana Kersz decidió retirar el material que había publicado y ofrecer disculpas públicas. Según explicó, la decisión respondió a su intención de “proteger a las infancias” y reconoció un error al no haber difuminado el rostro de la menor al utilizar el video como parte de su análisis.
"Está aclarado, yo quedé conforme con tus palabras y ya te pedí disculpas públicas y privadas. Podemos no pensar igual y por eso justamente es que bajé el post porque respeto a tu hija sobre todo. Pero no pensar igual no quita que es responsabilidad de cualquier persona que tiene una red social evitar naturalizar conductas que puedan ser confusas para los niños/as y adolescentes", se pronunció a través de un mensaje dirigido directamente a Marzol, en el que reiteró sus disculpas, aunque también sostuvo su postura sobre el debate generado.
En el cierre de su descargo, la profesional buscó marcar un límite y aclarar su posición personal respecto a la crianza: "No me meto en tu crianza, como te dije privado, apenas puedo con la mía. Y siempre estoy y estaré a favor de las demostraciones de amor y afecto frente a los chicos/as, siempre".