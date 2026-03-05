La denuncia de una mujer que fue expuesta por la China Suárez tras criticarla: "Defienden a..."

Las redes sociales suelen ser canal de comunicación entre los famosos y sus seguidores y también objeto central de críticas por parte de aquellas personas que comentan en las publicaciones.
Una usuaria de redes le contestó a la China Suárez después de que hiciera público su perfil tras cuestionarla y recibir una andanada de comentarios de sus fanáticas.
En ese contexto, cansada de observar distintos comentarios con diversas críticas en la virtualidad, la China Suárez optó por compartir algunos de los mensajes que recibió de mujeres que la cuestionaban y expuso además sus fotos.
Esto derivó en el video de una usuaria que cuestionó los comentarios que recibió en su perfil de redes tras la publicación que hizo la novia de Mauro Icardi, lo que derivó en una catarata de mensajes de los fanáticos de Suárez en su contra.
La joven destacó que si bien no lo afectan esos comentarios, sí le molestó que incluso se metieran con su sobrino, ante algunas imágenes que tenía con el niño en su perfil.
“Le comenté una foto diciéndole a la China que se vestía feo y me subió a sus historias. A raíz de haberme subido me empezó a llegar un hate masivo de todas las ‘tatianas’ que me vinieron a bardear a mí”, explicó la mujer en cuestión en el video que subió a TikTok.
Y dejó en claro: “Que me bardeen a mí no me importa absolutamente en lo más mínimo. Pero una cosa que sí me molesta es que yo en Instagram tengo fotos con mi sobrino menor de edad. Y mucha de la gente que me venía a bardear terminaba bardeando a mi sobrino”.
“A mí bardeame todo lo que quieras, pero no te metas con una criatura menor de edad que no tiene nada que ver en el asunto”, reiteró visiblemente molesta por esto.
Incluso, la usuaria destacó que no solo recibió mensajes agresivos de otras mujeres sino también el de un hombre que más le llamó la atención al meterse en la polémica.
“Me sorprende mucho que saltan muchos chabones a bardearme también defendiendo a la Tati Suárez. Me saltó a bardear un procurador de Mendoza que tiene 45 años y que encima estaba postulado a candidato para no sé qué mierda en su provincia, ¿entienden? Chabón, metete en un problema de hombres, qué haces metiéndote en un quilombo de minitas, Dios mío", manifestó sin filtros.
"En fin, mi conclusión es que son todas una retarad.. que saltan a defender a una persona que no las conoce y que encima por tirarle comentarios lindos no las sube en sus historias", concluyó categórica tras el ataque virtual que recibió por la exposición de su perfil en redes por parte de la China Suárez.
La China Suárez decidió exponer alguno de los los comentarios negativos que recibió por parte de varias mujeres y dejó en evidencia los perfiles desde cuales llegaron las publicaciones con las fotos de las personas en cuestión.
"¿Ya es Hallowenn?, San Martín estoy cansado jefe..., Qué ridícula para vestirse! Entre otras cosass, Es su vida, tocó una revista de modas", fueron alguno de los comentarios que le hicieron a la actriz cuestionando su look y que ella decidió publicar en sus historias de Instagam. E incluso le contestó de manera irónica a una de ellas: "No sé Eri, ¡decime vos!".