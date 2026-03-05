La denuncia de una mujer que fue expuesta por la China Suárez tras criticarla: "Defienden a..."

“Le comenté una foto diciéndole a la China que se vestía feo y me subió a sus historias. A raíz de haberme subido me empezó a llegar un hate masivo de todas las ‘tatianas’ que me vinieron a bardear a mí”, explicó la mujer en cuestión en el video que subió a TikTok.

Y dejó en claro: “Que me bardeen a mí no me importa absolutamente en lo más mínimo. Pero una cosa que sí me molesta es que yo en Instagram tengo fotos con mi sobrino menor de edad. Y mucha de la gente que me venía a bardear terminaba bardeando a mi sobrino”.

“A mí bardeame todo lo que quieras, pero no te metas con una criatura menor de edad que no tiene nada que ver en el asunto”, reiteró visiblemente molesta por esto.

Incluso, la usuaria destacó que no solo recibió mensajes agresivos de otras mujeres sino también el de un hombre que más le llamó la atención al meterse en la polémica.

“Me sorprende mucho que saltan muchos chabones a bardearme también defendiendo a la Tati Suárez. Me saltó a bardear un procurador de Mendoza que tiene 45 años y que encima estaba postulado a candidato para no sé qué mierda en su provincia, ¿entienden? Chabón, metete en un problema de hombres, qué haces metiéndote en un quilombo de minitas, Dios mío", manifestó sin filtros.

"En fin, mi conclusión es que son todas una retarad.. que saltan a defender a una persona que no las conoce y que encima por tirarle comentarios lindos no las sube en sus historias", concluyó categórica tras el ataque virtual que recibió por la exposición de su perfil en redes por parte de la China Suárez.

El duro contraataque de la China Suárez contra sus haters que generó polémica

La China Suárez decidió exponer alguno de los los comentarios negativos que recibió por parte de varias mujeres y dejó en evidencia los perfiles desde cuales llegaron las publicaciones con las fotos de las personas en cuestión.

"¿Ya es Hallowenn?, San Martín estoy cansado jefe..., Qué ridícula para vestirse! Entre otras cosass, Es su vida, tocó una revista de modas", fueron alguno de los comentarios que le hicieron a la actriz cuestionando su look y que ella decidió publicar en sus historias de Instagam. E incluso le contestó de manera irónica a una de ellas: "No sé Eri, ¡decime vos!".