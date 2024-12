La categórica respuesta de L-Gante tras el letal descargo de Tamara Báez sobre su relación con Jamaica

Claro que eso no fue todo, porque además reveló que durante su embarazo las peleas con Valenzuela era moneda corriente, así como también remarcó que debió tener a su beba en un hospital, dado que ni obra social le cubría el músico.

Embed

Así las cosas, ante esta catarata de malos recuerdos de la influencer, quien hoy está felizmente en pareja y apostando a una nueva vida, L-Gante no dudó en salir a responderle por la misma vía.

A través de sus historias virtuales, Elián Valenzuela compartió un sutil video en el que se lo puede ver jugando con su hija mientras la hamaca en un parque, al tiempo que la siguiente historia es una fotografía del músico sentado en un banco junto a su hija y la compañía del mate, para dejar en claro que comparte tiempo de calidad con su hija.

L-Gante y Jamaica.jpeg

Tamara Báez se cansó y expuso todo en un durísimo descargo contra L-Gante: "Me amenazaba"

En medio de la guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara en paralelo la conductora blanqueó su romance con L-Gante y Tamara Báez, ex del cantante, salió al cruce exponiendo que la relación comenzó de forma clandestina.

Ante la negativa de Elián, Tamara salió nuevamente al cruce y esta vez dijo todo en un extenso descargo que publicó en sus redes sociales. "No quiero dejar mal parado a nadie pero tampoco quiero que me digan dejando mal parada a mi”, sentenció.

Lgante Tamara Báez.jpg

“Primero que nada, yo estando embarazada ya teníamos peleas horribles con Elian, volvía a vivir a lo de mi mamá cada tanto. No quiero dar tantos detalles pero fueron horribles. Él trabajaba ya estaba pegado en lo de la música pero jamás me dejó dinero para manejarme e ir a las ecografías. Ni siquiera obra social tuve en su momento de mi embarazo", contó.

Luego, aseguró: "Siempre fue una relación super tóxica porque a mí me dolían muchas cosas, nunca supe quedarme callada y él siempre reaccionaba diferente. Lo que más anhelaba era una familia, pero nunca se dio. Yo me la pasaba sola".

"Él empezó a salir a bailar, a disfrutar su fama, volvía a cualquier hora o al otro día y peleábamos. Cuando me enteraba de que estaba con otras mujeres siempre quise separarme, pero él me amenazaba con que se iba a matar. Él venía cuando quería, dormía conmigo cuando quería. Me cansé de esa vida, cuando empecé a sospechar sobre W", siguió.

Tamara Baez descargo 1

"Cuando empezó a faltar más en la casa fue cuando se veía cada vez más seguido con la señora W. Me enteraba de todo siempre. Y lo peor que volvía y quería estar conmigo. Teníamos peleas horribles, me cansé de estar esperando por una familia y de que me humillara. Enojada y llorando guardé sus copas en bolsas y le dije que las viniera a buscar. Ahí decidí separarme por completo”, recordó.

Tamara reveló que ante esa situación sufrió una fuerte depresión donde lloraba todas las noches y sentía miedo estando sola en su casa. Además, todo fue seguido de un gran conflicto legal que terminó con un acuerdo económico del cual ella asegura que solo le alcanza para las expensas de la casa.

“Me hago cargo yo de mi hija, comida, ropa, paseos, pañales. Hace mucho tiempo así. Se dijeron muchas cosas de mí, que me duelen ver porque la gente no sabe ni se imagina”, manifestó.