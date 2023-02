Gran Hermano 2022: se realizó la fulminante y la persona nominada se enteró en vivo

"Hay fulminante y se la hicieron a Camila", dijo efusivo.

A continuación, se vio la llegada de Julieta al confesionario, quien dio una serie de motivos para justificar su decisión: “Primero voy a confesar algo que me la baja un poco. Estoy pensando en que en la semana van a venir a gritarlo. Le quiero pedir a la gente si esto puede quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto”, comenzó la bailarina en el confesionario.

“Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una y la fulminante también. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa, así que se la voy a hacer a Camila”, disparó Julieta.

“Yo ya conozco a una persona a la que le vinieron a gritar ‘traidora’, equivocados no estaban. Entonces una vez me puede pasar de dudar de eso, dos veces no”, declaró la jugadora, haciendo alusión a lo sucedido con Coti tiempo atrás.

Gran Hermano 2022: Marcos, furioso con Julieta por descuidar a uno de los perritos

Marcos Ginocchio estalló indignado al ver una actitud de Julieta Poggio con uno de los perritos, que recientemente ingresaron a la casa de Gran Hermano 2022.

El salteño estaba en el jardín conversando con La Tora y Nacho. En un momento, observa que Disney agarra a Carmelo, el machito, y deja a Del Mora, la hembra, en el canasto que está en la cocina.

En ese instante, Marcos se para y le grita: "¿Cómo le hacés eso a Mora? ¿Por qué te llevás uno solo?". "Me llevo a él porque está triste", se justificó Julieta, matándose la de la risa.

"No, te lo llevás a los dos o no te llevás a ninguno.... ¡Como lo vas a dejar solito!", reiteró el salteño. "¡Está dormida!", respondió Disney. "No, ya se levantó", le explicó el joven. "Bueno, ahora la vengo a buscar", se comprometió Juli.